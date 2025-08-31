El miswak (también escrito miswaak, siwak o sewāk) es una ramita o palito orgánico extraído del árbol Salvadora persica, también llamado árbol Arak.Se utiliza como herramienta para la higiene bucal desde hace más de 7 mil años, siendo común en el mundo islámico, la península arábiga, el cuerno de África, partes del suroeste asiático e incluso en antiguas culturas como la grecorromana.Numerosos estudios científicos avalan sus propiedades:Su reciente popularidad en plataformas como TikTok e Instagram se debe a varias razones:El miswak stick es una práctica milenaria de higiene dental que vuelve con fuerza debido a su efectividad demostrada, su sostenibilidad y su atractivo como tendencia digital. Su combinación de simplicidad funcional, respaldo científico e imagen eco hacen que crezca su popularidad en redes sociales.BB