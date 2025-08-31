El miswak (también escrito miswaak, siwak o sewāk) es una ramita o palito orgánico extraído del árbol Salvadora persica, también llamado árbol Arak.

Se utiliza como herramienta para la higiene bucal desde hace más de 7 mil años, siendo común en el mundo islámico, la península arábiga, el cuerno de África, partes del suroeste asiático e incluso en antiguas culturas como la grecorromana.

Beneficios comprobados y aval del organismo de salud

Numerosos estudios científicos avalan sus propiedades:

Tiene eficacia mecánica y química comparable e incluso mayor que la de un cepillo de dientes.

Posee propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes.

Disminuye la placa dental, la caries y la gingivitis en diferentes poblaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado su uso en diversas publicaciones sobre higiene bucal.

¿Por qué se ha hecho viral en redes sociales?

Su reciente popularidad en plataformas como TikTok e Instagram se debe a varias razones:

Tendencia eco-friendly: Al ser biodegradable y no contener plástico, los miswaks encajan perfectamente en movimientos por el consumo sostenible.

Autenticidad y tradición: Muchas personas buscan conectar con prácticas ancestrales; emplear un miswak representa ese puente entre pasado y presente.

Eficiencia avalada: Publicaciones y videos muestran resultados visibles: dientes más limpios, encías más sanas y un aliento más fresco, todo sin pasta dental.

Contenido atractivo: El formato “hazlo tú mismo” (mostrar cómo pelar la corteza, mascar y cepillar) crea contenido visual práctico y llamativo.

Influencers y salud natural: Usuarios comparten su experiencia real, resaltando su efecto anti-placa o blanqueador, lo que genera curiosidad y viralidad.

Cómo se usa un miswak

Mojar o humedecer el extremo durante unos minutos.

Pelar la corteza para exponer fibras que funcionarán como cerdas.

Mascar ligeramente ese extremo hasta que las fibras se desprendan.

Cepillar suavemente los dientes, utilizando movimientos verticales o circulares.

Cortar el extremo cuando esté desgastado para usar una zona nueva

El miswak stick es una práctica milenaria de higiene dental que vuelve con fuerza debido a su efectividad demostrada, su sostenibilidad y su atractivo como tendencia digital. Su combinación de simplicidad funcional, respaldo científico e imagen eco hacen que crezca su popularidad en redes sociales.

