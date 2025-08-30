Este lunes 1 de septiembre miles de alumnos de nivel básico en todo el país volverán a las aulas, dando inicio al ciclo escolar 2025-2026. Establecer una rutina de estudio adecuada será clave para que los niños destaquen en su aprendizaje.

En este regreso a clases, la alimentación equilibrada juega un papel esencial para favorecer la concentración, el rendimiento académico y la salud en general. Por ello, resulta fundamental ofrecerles snacks saludables, que además de nutritivos, sean prácticos y llamativos para los más pequeños.

Aquí algunas opciones deliciosas y nutritivas que puedes incluir en la lonchera:

Fruta fresca cortada

Las frutas son una fuente natural de vitaminas y fibra. Puedes mandar manzana en cubos, uvas, fresas o plátano. Para que no se oxide, rocía la fruta con unas gotas de jugo de limón.

Verduras con dip

Zanahorias baby, pepino o jícama acompañados de un dip de yogur griego o hummus son una excelente opción baja en calorías y rica en nutrientes.

Sándwich integral mini

Un pequeño emparedado con pan integral, queso bajo en grasa, pechuga de pavo o aguacate aporta carbohidratos y proteína para mantener la energía.

Yogur natural con granola

El yogur sin azúcar combinado con granola casera y un poco de miel es una alternativa rica en calcio y probióticos.

Galletas de avena caseras

Preparadas en casa con avena, plátano y un toque de canela, son una alternativa más saludable que las galletas comerciales.

Combina proteína + carbohidratos + fruta o verdura en cada snack.

Evita refrescos y jugos industrializados; en su lugar, manda agua natural o infusiones de fruta.

Haz que la presentación sea divertida para que los niños disfruten la comida.

