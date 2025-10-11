Vans presenta su colección del Día de Muertos 2025; costos y dónde conseguirlos

Vans presentó su nueva colección de Día de Muertos 2025, llamada “Diles que estoy bien”, que combina la tradición mexicana con un estilo urbano. Inspirada en la leyenda del colibrí como vínculo entre los vivos y los muertos, la línea incluye tenis, ropa y accesorios con ilustraciones de flores de cempasúchil y colibríes, símbolos emblemáticos de esta festividad.

La colección está disponible desde el 25 de septiembre de 2025 en tiendas Vans seleccionadas, distribuidores autorizados en México y en el sitio web oficial. Los precios son:

- Tenis Old Skool Cempasúchil: $1,699 MXN

- Tenis Old Skool Colibrí: $1,699 MXN

- Sudadera Colibrí: $1,599 MXN

- Playeras Colibrí y Cempasúchil: $699 MXN

- Gorra Colibrí: $599 MXN

- Calcetines Colibrí: $299 MXN

-Calcetines cortos Colibrí: $349 MXN

Disponibilidad y compra en línea

Los interesados pueden adquirir los productos en línea a través del sitio web oficial de Vans, donde también tienen la opción de recoger su pedido en tiendas físicas seleccionadas. Además, la colección está disponible en tiendas físicas de Vans en México y en puntos de venta autorizados.

“Diles que estoy bien” no solo ofrece productos con diseños únicos, sino que también invita a reflexionar sobre la memoria, la tradición y la conexión entre generaciones. Es una oportunidad para portar con orgullo elementos que celebran la vida y la memoria de quienes ya no están.

VANS

YC