Lucas David: Matices sombríos

Inspirado por el rock, la cultura pop y las películas de horror que lo acompañan desde pequeño, Lucas David se ha encargado de retratar a la mayoría de sus ídolos como Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Madonna o María Felix, haciéndolas sus musas y apropiándose de ellas a través de sus dibujos, en los que la estética se torna oscura y la muerte aparece cubierta de glamour y belleza.

CORTESÍA/LUCAS DAVID

Luego de trabajar unos años en Los Ángeles y CDMX, Lucas esta de vuelta en Guadalajara, desde donde se prepara con emoción para su próxima exposición, así que nos reunimos con él para hablar acerca del arte, los medios digitales y la vida de este artista punk de 28 años, amante de los gatos.

CORTESÍA/LUCAS DAVID

¿te definirías más como artista o ilustrador?

“Simplemente siento que cada artista es un individuo con su propia onda y personalidad sabes, yo apoyaría entonces que se le llamara a cada quien por su nombre, aunque creo que para las personas es mas cómodo llamar a alguien simplemente “artista” o “ilustrador”

Hay muchas personas que me llaman retratista y concuerdo mas con eso que con el termino de ilustrador, realmente no es una palabra que me guste”.

¿Como describirías la condición de tus personajes?

“No lo sé, me han dicho que son zombies pero no creo, para mi es mas interesante pensar que son posesiones, por que puedes verle el lado glamoroso y sensual a este tipo de decadencia, ya sabes como una metáfora de la vida y la perfección”.

¿Entonces crees que hay belleza en la muerte?

“Si, creo que desde que naces hay sangre y la forma en la que venimos a la vida tiene mucho que ver con eso”.

CORTESÍA/LUCAS DAVID

¿En tus dibujos hay más influencia de la música o el cine?

“Yo creo que se toma un poco de todo sabes, tomo algo de las películas de culto que me gustan, de músicos como Kurt Cobain, Taylor Momsen o Courtney Love, personas así sabes, que me llenan con la esencia que transmiten, porque a mi lo que me inspira mas son las personalidades, por eso hago retratos sabes, me gusta retratar”.

Películas que más recuerdas

“De niño veía mucho Chucky, a los 7 años estaba obsesionado con el y me sabia todas las lineas, claro que mis papas estaban muy en contra de eso, de hecho, una de mis primeras películas fue la masacre en Texas y admito que me traumo un poco, aunque nunca me quito el sueño.

Mi mama estaba muy en contra de eso por que crecí con una educación cristiana, entonces no les gustaba ver ese tipo de cine y al final me terminaban dejando solo en la sala”.

Si el cine de horror no te dan miedo... ¿Entonces que te asusta?

“Creo que mis miedos son algo mas psicológico, como el perderse o las enfermedades mentales”

Algunos de tus seguidores en Instagram se maquillan como tus personajes, otros incluso se tatuan tus dibujos ¿Como te relacionas con esa comunidad virtual?

“Normalmente los artistas que me gustan ahora o gente que yo admiro, son personas que tienen referencias e ídolos del pasado y creo que me he enfocado mucho en que mis obras se mantengan en la generación en la que estoy.

Pienso que las tendencias del pasado nos limitan mucho por que son leyendas o gente muy buena sabes y creo que yo me enfoco en las cosas actuales, en darle un sentido y en ser bueno apoyando a la gente de mi generación sabes, por que también tenemos cosas muy buenas que ofrecer, en ese sentido, hago cosas que a mi me gustaría ver, cosas que yo les daría like y siento que las personas se sienten identificadas con la libre expresión que represento en mi arte. Paso mucho tiempo en mi cabeza y tal vez es eso no? Que a la gente le da morbo las cosas que hago”.

¿Algo que te obsesione?

“Los gatos, tengo tres: Rebecca, Hueso y pollo, vivo solo con ellos”.

¿El cudro más caro que has vendido?

“160 mil, era una pintura grande de Kurt Cobain y vino una chica de Florida por ella para regalársela a su novia.

De hecho, la hice un día antes de la exposición por que después de montar las demás obras aún quedaba un espacio vacío en la galería, fue un trabajo de 24 horas y se robo todo el show, aunque me habría gustado verla más tiempo”.

CORTESÍA/LUCAS DAVID

¿Musas Mexicanas?

“Si me dices de referencias mexicanas, ahora si voltearía a las tendencias del pasado, me gusta mucho Irma Serrano, Maria Felix y recientemente Yalitza Aparicio, por que en su caso creo que llego en un momento en el que se necesitaba mas cultura mexicana en el mundo y creo que ella estuvo ahí en el momento indicado”.

¿Lo que más extrañas estando lejos de Guadalajara?

“De Guadalajara a mi familia, todos están aquí, ese es el imán, además me gusta mucho la cultura de por acá, me gustan los mercados y los dulces”.

***

