Si tienes gato, seguramente lo has visto en algún momento subirse sobre una manta (o incluso sobre ti) y comenzar a presionar rítmicamente con sus patitas delanteras. A este gesto se le llama "amasar", y aunque puede parecer un simple movimiento tierno, en realidad tiene varias explicaciones interesantes detrás.

¿Qué es amasar?

Amasar es el movimiento repetitivo que los gatos hacen al presionar alternadamente sus patas delanteras contra una superficie blanda, como si estuvieran amasando pan. A menudo lo acompañan de ronroneos e incluso ojos entrecerrados, lo que indica que están profundamente relajados.

Instinto desde que son cachorros

El comportamiento de amasar comienza en los primeros días de vida. Los gatitos lo hacen mientras maman, presionando el vientre de su madre para estimular la salida de leche. Esta acción queda grabada como una conducta placentera, asociada al confort y la seguridad.

En la adultez, los gatos conservan este comportamiento como una forma de reconectar con esa sensación de bienestar infantil.

Marcaje territorial

Los gatos tienen glándulas odoríferas en las almohadillas de sus patas. Cuando amasan, liberan feromonas que marcan el objeto (o persona) como parte de su territorio. Así que si tu gato amasa sobre ti, puede que esté diciéndole al mundo: “Esto es mío.”

Preparación del lugar para descansar

En la naturaleza, los felinos salvajes amasan el pasto o la tierra para ablandarlo y preparar un sitio cómodo donde recostarse. Este impulso ancestral también lo conservan los gatos domésticos, incluso si están sobre una manta suave o tu regazo.

Expresión de cariño y comodidad

Cuando tu gato te amasa mientras ronronea o se acomoda encima de ti, lo más probable es que esté mostrando afecto. Es una señal de que se siente seguro, cómodo y feliz contigo.

Actividad relajante o desestresante

Amasar también puede funcionar como una forma de liberar estrés. Algunos gatos lo hacen cuando están nerviosos, buscando calmarse. En esos casos, el comportamiento puede intensificarse o volverse más frecuente.

¿Debes dejar que tu gato amase?

Amasar es un comportamiento completamente natural y saludable. Aunque, si lo hace con las uñas afuera y te incomoda, puedes colocar una manta entre tú y tu gato o mantenerle las uñas bien recortadas.

Los gatos amasan por muchas razones: por instinto, por cariño, para marcar territorio o simplemente para sentirse cómodos. Es uno de esos comportamientos que reflejan lo complejos y adorables que pueden ser nuestros compañeros felinos.

