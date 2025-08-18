Vallarta Nayarit Gastronómica 2025 busca mezclar sabores de primer nivel y conexión humana

La gastronomía como cultura, identidad, economía y turismo. La décima séptima edición de Vallarta-Nayarit Gastronómica se celebrará del 12 al 18 de octubre de 2025, con sede principal en el Paradise Village Resort & Spa, en la Riviera Nayarit. Bajo el lema "Conectando mentes, conectando almas", este congreso consolidará su estatus como uno de los encuentros culinarios más relevantes del país y la región.

Reuniendo a una constelación de chefs y mixólogos innovadores provenientes de México, Latinoamérica y Europa, incluyendo figuras distinguidas con Estrella Michelin, reconocimientos en la lista 50 Best y participantes de programas como Top Chef, la programación incluirá cenas exclusivas en escenarios paradisiacos, catas dirigidas por sommeliers, degustaciones y talleres gourmet pensados tanto para profesionales como para el público general.

Este congreso se ha celebrado desde 2009 como una de las plataformas más importantes para la promoción de la cultura gastronómica de Jalisco y Nayarit. Su valor radica no solo en el talento culinario que reúne, sino también en su capacidad de atraer turismo regional, nacional e internacional, fortaleciendo el posicionamiento de la región como destino gourmet.

"Este es uno de los eventos gastronómicos más importantes de América Latina y que gracias a sus organizadores, autoridades y patrocinadores, han logrado consolidar este evento como un referente necesario cada año, presentando grandes y nuevas sorpresas", comentó Rosario Alejandra Cornejo Cornejo, directora de turismo municipal de Puerto Vallarta, en rueda de prensa donde estuvieron presentes autoridades, chefs, y empresarios. "Esto coloca a Puerto Vallarta y a Nayarit como referentes en el mapa internacional de alta gastronomía. Es un evento que fortalece la identidad cultural y que realmente promociona nuestra región como un destino público consolidado".

En la edición Vallarta-Nayarit Gastronómica 2024, el evento registró más de 70 actividades en una semana, congregó a más de 14 mil asistentes y contó con representación de varios estados del país y de naciones extranjeras. Para el 2025, nuestras costas tendrán la presencia de 50 chefs premiados con estrellas Michelin y participantes de Top Chef, que compartirán su destreza, experiencia, talento y creatividad a lo largo de 6 días y en más de 50 actividades que incluirán showcooking, conferencias, catas, cenas exclusivas y talleres gourmet. Además, esta edición busca crear conexiones y presencia, la comida como unión, en medio de un mundo efervescente.

"El programa es muy amplio. Tenemos 82 invitados. Este año tenemos el lema "Conectando mentes, conectando almas", que no es casualidad", comentó Consuelo Elipe, directora de Vallarta Nayarit Gastronómica. "En un mundo en el que estamos hiperconectados, estamos también absolutamente desconectados del otro. Y queremos que en esa semana gastronómica volvamos a conectarnos como seres humanos, dejar el celular, un poquito, y disfrutar de toda esa gente que viene a aprender, a cocinar, a convivir, y que es maravilloso. Ese es el principal objetivo".

Las autoridades destacaron cómo a lo largo de su historia, Vallarta-Nayarit Gastronómica ha evolucionado de ser un espacio de capacitación para restauranteros y hoteleros interesados en marketing y ventas digitales, a un festival culinario de renombre que reúne desde cocineras tradicionales hasta chefs galardonados. Incluso en tiempos de pandemia, supo adaptarse con shows presenciales reducidos y transmisiones en vivo, reafirmando que la gastronomía puede ser un motor de reactivación cultural y económica.

Su atractivo radica en la diversidad de experiencias, la calidad de sus invitados y el impacto económico que genera para la región, consolidándose como uno de los festivales gastronómicos más influyentes de México y Latinoamérica.

"La derrama que genera el turismo gastronómico es muy importante. No solamente se queda en hoteles, aerolíneas y restaurantes, y esto es muy importante. Se queda también en manos de los agricultores, en manos de los pescadores, de los artesanos que hacen los platos donde comemos", comentó Michelle Fridman, secretaria de Turismo. "Es una derrama económica muy amplia. Es, además, un turismo muy transversal, porque es algo de lo que disfrutan todos los habitantes del estado. Indistintamente, si vienen a un congreso, a una boda, a la playa, todos por igual disfrutan de la gastronomía. La gastronomía es un tipo de turismo que fomenta la identidad. Aquí en Jalisco tenemos una gran tradición culinaria, ingredientes endémicos y talento".

Una semana de talento gastronómico, cenas de lujo y sabores inigualables

El pase Total Access Gourmet Pro, con un costo de $3 mil 500 pesos, brinda acceso completo al congreso presencial durante los días lunes 13 y martes 14 de octubre de 2025, e incluye un kit de bienvenida, showcookings, catas, talleres, entrada a la zona expo y actividades especiales de cocina de humo en la zona Proinox. Además, se ofrecerán cenas privadas con chefs reconocidos a nivel internacional, pensadas para quienes buscan experiencias más íntimas y exclusivas.

Estos serán algunos de los chefs invitados:

-Miguel Ángel de la Cruz (La Botica de Matapozuelos, Valladolid, España)

-Kisko García (Choco, Córdoba, España)

-Rubén Sánchez (Epílogo, Tomelloso, España)

-Carlos Gaytán (Tzuco, Ha’, Céntrico, Paseo, Tiendita; Chicago, EE.UU. – Riviera Maya, México)

-Mario Hernández (El Califa de León; Ciudad de México, México)

-Paco Ruano (Alcalde; Guadalajara, Jalisco, México)

-Janaína Torres (A casa do Porco; São Paulo, Brasil)

-Heinz Wuth (Ciencia y Cocina; Santiago de Chile, Chile)

-Inés Páez Nin (Aguají, alta cocina; República Dominicana)

-Francis Peña (El Gallego; República Dominicana)

-Rodolfo García (La casta; República Dominicana)

-Óscar Segundo (Xokol; Guadalajara, Jalisco, México)

-Israel Aretxiga (Zeru; Ciudad de México, México)

-Xrysw Ruelas (Xokol; México)

-Abel Hernández (Culinaria Chic; Ciudad de México, México)

-Nasheli Martínez (Fabia Cocina de Campo; Ciudad de México, México; sommelier certificada)

En su edición 2025, Vallarta-Nayarit Gastronómica promete no solo ser una reunión de talentos culinarios, sino también un motor turístico y cultural esencial para Jalisco y Nayarit. Este es uno de los eventos gastronómicos más importantes de América Latina y que gracias a sus organizadores, autoridades y patrocinadores, han logrado consolidar este evento como un referente necesario cada año, presentando grandes y nuevas sorpresas.

YC