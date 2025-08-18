Lista de vinos tintos ideales para disfrutar en familia

Disfrutar un buen vino en casa se ha convertido en un plan ideal para compartir momentos con la familia. A continuación, presentamos una selección de vinos asequibles y de calidad, provenientes de algunas de las principales zonas de producción en España, como La Rioja y la Ribera del Duero.

Vinos tintos ideales para disfrutar en familia

Vino tinto Marqués de Riscal

Este vino destaca por aromas expresivos con notas de regaliz, canela y pimienta negra. En boca es fresco, con un final largo que deja suaves recuerdos balsámicos. Se recomienda acompañarlo con salsas ligeras, carnes rojas, chuletillas de cordero o quesos poco curados.

Tinto Selección Especial Abadía Retuerta

Elaborado con un coupage de uvas Tempranillo y Cabernet Sauvignon, envejece 12 meses en barricas de roble francés y americano. Su aroma combina fruta roja, como grosella, frambuesa y cereza, con suaves notas herbáceas y toques mentolados, ofreciendo un vino limpio y elegante.

Estuche de vinos Crianza Protos

Con alta intensidad aromática y predominio de frutos maduros junto a la madera, este vino se percibe dulce y tostado. En boca es envolvente, equilibrado y maduro, con un final que recuerda a fruta madura dulzona. Ideal para maridar con embutidos, aves de caza o estofados ligeros.

Aunque la selección incluye vinos tintos, también se pueden considerar opciones blancas para la mesa familiar:

Mar de Frades Albariño y Sauvignon Blanc José Pariente, ambos con aromas frutales y finales frescos, perfectos para quienes prefieren vinos ligeros y elegantes.

Recuerda que al servir, procura respetar la temperatura y decantar los vinos tintos si es posible, para disfrutar al máximo sus aromas y matices, haciendo que la experiencia familiar sea aún más especial.

