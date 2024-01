Libros recomendados: Rebeca Muñoz presenta “Las ocho leyes de la inteligencia emocional”

En este libro, Rebeca Muñoz nos invita a encontrar la mejor versión de nosotros mismos a través de la inteligencia emocional. Esta herramienta es la clave para convertirnos en personas más felices, prósperas y eficientes, porque la inteligencia emocional es la base del equilibrio mental de cada uno de nosotros.

Foto: Cortesía VR Editoras

Hay pasos pequeños, pero muy significativos que nos pueden llevar hasta donde deseamos, logrando aquello que quizá pensamos que no era para nosotros. La inteligencia emocional puede lograr un proceso transformador y la autora nos cuenta que la ha venido estudiando y practicando desde hace más de 15 años, reconociendo todos sus alcances. Además, se tomó el tiempo para escribir este libro con la intención de generar prosperidad y éxito en sus lectores.

Desde el título hay una transformación porque si lo modificamos de manera horizontal se convierte en un infinito y esto mismo sucede cuando cambiamos la perspectiva de ver las cosas de otra manera, poder darnos esa oportunidad, lejos del pesimismo o la nostalgia. Estas nuevas posibilidades pueden generar cambios positivos en tu vida financiera, familiar y social.

Photo by Keegan Houser on Unsplash

Pero no todo es miel sobre hojuelas porque no se trata de una receta mágica, ya que puede haber conceptos y reflexiones que logren incomodar al no ser lo que siempre pensamos o hemos hecho, pero es con la intención de empujar hacia un cambio, con todo el entusiasmo.

Cabe mencionar que estas ocho leyes, si se aplican, siempre tendrán sus efectos. La autora te llevará a identificar relaciones tóxicas y poder establecer sanos vínculos; también de cómo gestionar un fracaso y hacer una limpieza emocional en tu vida.

En cada capítulo expone las leyes con herramientas prácticas para aplicarlas en tu día a día. Al final hay una sección que se llama Una píldora de la inteligencia emocional en el que da un consejo práctico para cambiar y aplicar. Y por último están las Preguntas poderosas, que nos invita a la introspección. Sin duda, este libro es para valientes con una voluntad firme.

+ de la autora

Photo by VR Editoras

Rebeca Muñoz es experta en temas de coaching de pensamiento, inteligencia emocional, liderazgo, establecimiento de objetivos, estructura de planes de desarrollo y autoconocimiento. Es licenciada en Relaciones Industriales y mind coach en Latinoamérica. Conferencista en el sector público, académico y corporativo, también colabora para diversos medios de comunicación.

AA