En los libros recomendados de hoy está el título ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret de editorial Gran Travesía, escrito por Judy Blum.

La trama se centra en Margaret, una adolescente de 11 años cuyos padres se acaban de mudar a un pequeño poblado de Nueva Jersey. Y como en cualquier cambio, la adaptación a su nueva vida no es sencilla. No sólo es llegar a otra escuela y hacerse de amigos nuevos, Margaret tiene que lidiar con su etapa adolescente, donde son varios los cambios que resiente en su cuerpo y en sus emociones. También busca tener una orientación religiosa pues siendo su madre cristiana y su padre judío, nadie le ha explicado nada acerca de dichas creencias. No sabe qué significa profesar una fe y, a pesar de ello, mantiene un diario donde habla con Dios.

¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret de Judy Blum. ESPECIAL/EDITORIAL GRAN TRAVESÍA.

Como buena adolescente muchos de sus cuestionamientos a Dios giran en torno al crecimiento físico y emocional propio de su edad: Las amigas, la menstruación, el primer beso, la religión, el despertar sexual y el significado de empezar a usar sostén.

Pero Margaret no es la única que tiene estas inquietudes. Muy pronto se hará de varias amigas: Nancy, Gretchen y Janie con las que formará un club secreto y compartirán sus experiencias y dudas en torno a estos temas.

Margaret, por su cuenta quiere seguir indagando sobre la religión y por suerte para ella, uno de sus maestros le asigna un proyecto de investigación de un año de duración. Margaret decide estudiar sobre las creencias religiosas y comienza a asistir a reuniones de distintas iglesias para descubrir cuál resulta más significativa para ella.

Así entre dudas existenciales y amorosas, Margaret narra cómo es la adolescencia de una chica. La novela describe esa etapa de la vida en la que una joven compra sus primeras toallas femeninas o desea que el busto le crezca más rápido, siente ganas o tiene temor del primer beso y cómo son los celos amorosos y la amistad entre adolescentes. Finalmente, Margaret se reconcilia con su Dios. Había dejado de hablarle en un acto de protesta, pero decide continuar su diálogo íntimo con él sin tener una afiliación religiosa.

¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret es un relato clásico sobre la adolescencia con millones de ejemplares vendidos. El libro es uno de los más recomendados y leídos desde hace varias décadas, pero también ha sido uno de los más censurados y controvertidos.

Suman varios miles los lectores que le han agradecido a Judy Blume el haber escrito esta novela porque les permitió superar las dudas e inseguridades de su adolescencia.

Sobre la autora

Judy Blume es una de las escritoras estadounidenses más populares. Es conocida por sus novelas de ficción juvenil que presentan personajes y situaciones cercanas a los lectores jóvenes. Su lenguaje directo para retratar las preocupaciones de su audiencia con humor la convirtieron en una autora popular. Ha escrito cerca de treinta novelas, muchas de las cuales han sido grandes éxitos y se han traducido a treinta y dos idiomas.

¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret es probablemente su obra más emblemática, la cual será llevada próximamente a la gran pantalla. A sus poco más de ochenta años de edad, Judy Blume trabaja en una librería independiente que fundó con su esposo en Florida.

Con información de Editorial Océano.

XM