Este miércoles 8 de octubre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) recibió el Premio a la libertad de expresión de publicación y de lectura 2025, entregado por la Asociación Grupo Iberoamericano de Editores (ASOGIE).

El fallo de la ASOGIE fue anunciado este miércoles por el presidente de la entidad, José Ignacio Echeverría, en el marco de la Feria Internacional del Libro (Liber 2025), que se celebra en Madrid entre el 7 y 9 de octubre.

Según Echeverría, la FIL de Guadalajara "crea un ambiente donde confluye la libertad de publicar la diversidad de voces y el compromiso con el acceso a los libros y al conocimiento".

"Su programa de actividades, desde presentaciones literarias hasta homenajes, premios y debates académicos, encarna el espíritu de apertura y pluralidad que este galardón busca reconocer", añadió el presidente de la ASOGIE.

Asimismo, avanzó que el galardón será entregado el 1 de diciembre de este año durante la celebración de la feria en la ciudad mexicana.

En esta segunda edición del Premio a la libertad de publicación, la entidad reconoce a la FIL de Guadalajara "como el mayor encuentro editorial en español y un patrimonio cultural iberoamericano", según el fallo del jurado al que tuvo acceso EFE.

La ASOGIE subrayó la importancia de la FIL "como plataforma de encuentro para editores, autores y lectores", así como su contribución a la circulación de ideas y "al fortalecimiento de la cultura democrática" en Latinoamérica.

Esta asociación otorgó el año pasado este premio al editor guatemalteco Raúl Figueroa y a la analista política mexicana Maria Amparo Casar.

