Los grandes momentos deben quedar inmortalizados en la pantalla o en papel, pero la mejor experiencia es apreciar lo que cuentan los libros en la pantalla grande.

La literatura ganó este año en los premios de la Academia: Películas basadas en los trabajos de grandes autores, notables historias de vida y grandes lecciones triunfaron de la mano de sus creadores.

Hombres sin mujeres. ESPECIAL/EDITORIAL TUSQUETS.

Hombres sin mujeres

De Haruki Murakami.

Editorial Tusquets.

Publicada en 2014, la historia tiene a la soledad como protagonista. Es una compilación de cuentos para aquellos que han amado o, al menos, lo desearon. Basada en uno de estos siete relatos que escribe Murakami, Drive my car fue reconocida como Mejor Película Extranjera. Dirigida por Ryusuke Hamaguchi, es una obra poética sobre el amor: Hombres que han perdido a una mujer. Ellas, que irrumpen para después desaparecer, dejando una huella en la vida de quienes las han querido o que lo han intentado. Murakami es uno de los pocos autores japoneses que han dado el salto de escritor de prestigio a autor con grandes ventas en todo el mundo. Tusquets editores ha publicado doce de sus novelas.

Will. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA.

Will

De Will Smith y Mark Manson.

Editorial Planeta.

Will Smith fue uno de los protagonistas de la noche de premios. Gracias a su papel en la película Rey Richard: Una familia ganadora, se hizo acreedor al galardón como Mejor Actor por primera vez, después de dos nominaciones previas. Su libro de reciente publicación Will, editado por Planeta, es un viaje de introspección profunda que confronta al lector. Smith era un niño inseguro que se convirtió en una de las fuerzas más dinámicas y reconocidas en el mundo del entretenimiento actual. Al tiempo que Will narra su historia, de la mano de Mark Manson, recorre la curva de aprendizaje que lo ha llevado a un lugar donde se alinean el éxito, la felicidad interior y la conexión humana.

Encanto. La novela. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA INFANTIL/PLANETA JUNIOR.

Encanto. La novela

De Disney.

Editorial Planeta Infantil/Planeta Junior.

Encanto ganó el Oscar como Mejor Película de Animación. Esta es la historia de una extraordinaria familia que vive oculta en las montañas de Colombia en un mágico y fabuloso lugar llamado Encanto. Todos los Madrigal tienen dones únicos que van desde la superfuerza, hasta el poder de curar. Todos excepto Mirabel. No obstante, cuando la magia alrededor del Encanto empieza a desaparecer, ella puede ser la última esperanza de su familia. Revive los momentos más emocionantes de esta historia a través de esta novela y conoce más sobre la familia Madrigal.

