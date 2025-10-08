Mujeres con Bienestar: ¿Por qué algunas beneficiarias no recibirán el pago de octubre?

El programa de desarrollo social Mujeres con Bienestar, tiene como propósito contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 62 años de edad que habitan en el Estado de México, que se encuentren en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias y servicios para el bienestar.

Este programa está por realizar su penúltimo pago del año 2025, que corresponde al mes de octubre, sin embargo, no todas las beneficiarias recibirán este depósito ni continuarán en el programa.

La razón por la que algunas mujeres quedarán fuera del padrón, es debido a los criterios establecidos por la entidad.

¿Quiénes no cobrarán en octubre o será su último pago?

De acuerdo con el delegado del Bienestar en el Estado de México, Juan Carlos Romero González, quienes no recibirán el pago de octubre o este será el último:

No cobrarán el pago de octubre quienes no tienen activada su tarjeta del Banco del Bienestar.

Recibirán su último pago mujeres que cumplen un año dentro del programa.

Beneficiarias que recibieron su sexto pago en agosto 2025, ya que ese es el límite máximo de apoyos.

Mujeres que cumplen entre 60 y 62 años en 2025, serán dadas de baja para ser canalizadas a la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Por qué se dará de baja a algunas beneficiarias?

El programa sólo permite recibir seis pagos por persona, y aquellas que llegan a la edad de transición (60 a 62 años) deben de pasar a otro esquema de apoyo social.

MV