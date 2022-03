Dentro de la colección Luna Roja se encuentra la novela juvenil, ¡Lucha como una chica! escrita por Holly Bourne, el cual hoy es uno de los libros recomendados.

En 432 páginas la historia se centra en Lottie, una chica que está enfocada en ingresar a Cambridge para estudiar política. Junto a sus amigas Evie y Amber han creado el grupo de debate escolar llamado FemSoc, dedicado al feminismo, el cual los padres de Lottie no creen que pueda ayudarle del todo a entrar en la universidad.

¡Lucha como una chica! de Holly Bourne. EDITORIAL LAGALERA.

Una mañana, Lottie sale de casa después de una pelea más con sus padres por FemSoc, va tarde a la escuela y lo que menos espera es quedar paralizada de miedo cuando dos hombres salen de una furgoneta y la acorralan. El primer pensamiento de Lottie es “Ni siquiera llevo minifalda”.

La lucha interna en Lottie surge de inmediato, ¿Por qué no se defendió? ¿Qué da derecho a los hombres para intimidar a las mujeres? Después de reflexionar sobre la situación, le queda claro que no está dispuesta a que situaciones similares se repitan y junto a sus amigas y Will, un chico al que hay que educar respecto al feminismo, inician una campaña para grabar en tiempo real cualquier acto de sexista que encuentren.

Los problemas vendrán cuando el proyecto de Lottie atraiga la atención de personas en la web que no comparten su visión feminista, el trabajo la aleje de sus amigos y su ingreso a Cambridge penda de un hilo.

Sobre la autora

Holly Bourne es una periodista británica que divide su tiempo entre las novelas juveniles y su trabajo como consejera amorosa para TheSite.org, una web dedicada a ayudar a los jóvenes con sus problemas.

Sus dos primeras novelas, Dos Almas (2014) y The Manifesto on How to be interesting cosecharon éxito considerable de ventas y de crítica, que han sido traducidas a seis idiomas. Con ¿Ya soy normal?, Holly comenzó una nueva serie narrativa, que fue seleccionada como la mejor lectura del Book Night de 2016, además de resultar finalista para el YA Book Prize 2016.

Con información de Océano.

