Las Vegas, apuesta por la diversión

Hace mucho tiempo nadie podría haber imaginado que al sur del estado de Nevada, allí donde el desierto lo domina todo y el horizonte luce yermo hasta el infinito, algún día se levantaría una ciudad llena de luz, de sonido y sobre todo, de fortuna: Las Vegas.

Al leer o escuchar su nombre es probable que lo primero que venga a nuestra mente sea una palabra: “juego”. Y es verdad: Las Vegas es una ciudad que sigue atrayendo a los amantes del azar, del póker, las ruletas y máquinas tragamonedas. Pero reducir esta ciudad a eso únicamente sería simplista. Al caminarla notamos que es una urbe donde abunda la música, los sabores, la diversión, la adrenalina, las compras, el descanso y la fiesta. Todo por separado… o junto.

Porque cuando se trata de diversión, en Las Vegas no hay límites. Es la ciudad del pecado, la que nunca duerme, la de los espectáculos fastuosos y los letreros en color neón que jamás se apagan. Una metrópoli que se comió al desierto, algo que hace mucho nadie podría haber imaginado.

Recintos como el hotel Aria brindan un deleite visual con su refinamiento. ESPECIAL

Recorriendo el The Strip

Podrán pasar los años, los gustos y las modas, pero hay algo que permanece inalterado en Las Vegas: El amor por las compras, la búsqueda de espectáculos y la diversidad de hoteles. Los aparadores de sus tiendas siempre lucen seductores, al pie de brillantes edificios y rodeados con el estruendo de la música.

Primero, vale la pena mencionar que The Strip (que podría traducirse como “La Franja”) no aparecerá propiamente en un mapa, sino que es realmente una zona de la calle Las Vegas Boulevard South, al sur de la Ciudad. Si tuviéramos qué delimitarlo, está entre las avenidas Sahara y Tropicana, aunque con el tiempo se ha ido extendiendo un poco más.

Si recorres The Strip, lo primero que debes llevar preparado (además de la billetera), es la cámara o el celular. En tu camino encontrarás atractivos como las fuentes del hotel Bellagio, cuya “danza” y juego de luces ya son parte de las postales usuales de la ciudad.

En la trayecto encontrarás hoteles como The Venetian, The Palazzo, Conrad y el Hotel Wynn entre otros (vale la pena recordar que Las Vegas tiene opciones de alojamiento para todos los bolsillos). Pero además de estos recintos, encontrarás una avalancha de plazas comerciales y tiendas de todo tipo de artículos que te permitirán explorar el lado más comercial de esta metrópoli norteamericana. Naturalmente la temporada de rebajas hará que encuentres mejores ofertas, aunque siempre darás con algo “irresistible”.

The Strip es quizás uno de los paseos más clásicos para recorrer en la ciudad, pero con todo y su tradición, se da tiempo para presentar novedades. Por ejemplo, en 2021 abrió Resorts World, el primer resort que abre en esta zona en más de una década y que está llamando fuerte la atención del viajero. Pero si lo nuevo en Las Vegas fascina, lo que viene sencillamente enamora.

MSG Sphere promete cambiar la manera en cómo se construyen recintos de espectáculos. ESPECIAL

Adrenalina a tope

En Las Vegas podrán presumir que en menos de un año tendrá dos de los eventos deportivos más apetitosos del mundo. Del 16 al 18 de noviembre se realizará una fecha de la Fórmula 1, con un circuito callejero que permitirá disfrutar del entorno neón y de juego de la urbe con el deporte automotor.

La otra gran cita será el Super Bowl LVIII, a realizarse en el Allegiant Stadium en 2024. El estadio es hogar de Las Vegas Raiders, equipo que ha llenado a esta metrópoli norteamericana con la pasión de las tacleadas.

Pero en esta ciudad las novedades del entretenimiento no se van a reducir a lo deportivo. La gran joya en su horizonte es la apertura de MSG Sphere, centro de espectáculos que sorprende por varios factores, comenzando con su costo: mil 800 millones de dólares. Si su precio no basta para impactar, lo hará su figura, pues es una inmensa esfera de más de 58 mil metros cuadrados que cambiará el rostro de Las Vegas y en cuyo interior habrá 17 mil 500 asientos dispuestos de tal manera que todo espectáculo sea inmersivo.

La MSG Sphere será el centro de espectáculos construido en forma esférica más grande del mundo, con lo último en tecnología, incluyendo la pantalla LED más grande y con más alta resolución del mundo. Abrirá a finales de este año y lo hará recibiendo una serie de conciertos (residencia) de la banda U2. Estará en el 255 de la avenida Sands y en su página de internet (https://www.msgsphere.com/) irán dando a conocer avances de su apertura. Lo que sí se anticipa es que marcará un hito sobre cómo construir recinto de espectáculos en un futuro.

“Mad Apple”. La nueva propuesta de Cirque du Soleil deslumbra en la “ciudad del pecado”. ESPECIAL

La capital de la música

Durante décadas Las Vegas ha estado conectada con los espectáculos en gran formato. Primero con Elvis Presley que hizo de esta ciudad su hogar y más recientemente con artistas como Alejandro Fernández y Luis Miguel que año con año regresan a su escenario.

Algunos de los artistas que tienen temporada en esta ciudad durante estos meses son Adele, Bruno Mars, Maroon 5 y Katy Perry, aunque la lista es inmensa si tomamos en cuenta que cada hotel cuenta con uno o varios artistas para ofrecer en sus escenarios.

Y no, no todo es musical por aquí. Las Vegas ofrece espectáculos como “Mad Apple” de Cirque du Soleil en el hotel New York-New York de Las Vegas o el espectáculo inmersivo circense “Awakening” en el Hotel Wynn. Por cierto, este espectáculo es narrado por sir Anthony Hopkins.

Las Vegas es una ciudad que en cada vuelta sorprende al viajero. Las palabras anteriores demuestran que se puede y vale la pena explorarla más allá del juego. Sí, sus casinos siempre serán un plus y parte del glamour propio de esta urbe, pero lo cierto es que eso es solamente una parte de la infinita diversión que tiene en su baraja.

Rica, pero no es la capital

Aunque Las Vegas es el gran motor económico de Nevada ¡no es su capital! Esa distinción le corresponde a Carson City, al Centro Oeste del Estado, más cerca de la ciudad de Reno.

Con 55 mil habitantes, se fundó en 1858 como una ciudad minera, aunque ahora está más enfocada en los servicios.

Agentes turísticos de Las Vegas (Nevada) visitaron Guadalajara para promover lo mejor de este destino. ESPECIAL

Directo desde Guadalajara

Precios competitivos, un servicio que busque la excelencia de forma constante y una flota de aviones modernas. Esas son las cartas con las que la línea aérea Volaris se ha erigido como una de las cartas fuertes ante los usuarios que buscan visitar Las Vegas.

La aerolínea ofrece vuelos directos a la ciudad del estado de Nevada partiendo desde el aeropuerto de Guadalajara. En 3 horas con 22 minutos se deja atrás el paisaje de la carretera a Chapala y se aterriza en el desierto más luminoso del mundo. El precio del boleto varía de acuerdo a la fecha de compra, por lo que si se hace con antelación, se puede conseguir un precio barato.

La aerolínea pone a disposición de los consumidores su página de internet, donde ofrece paquetes e información: www.volaris.com.