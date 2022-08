La Ruta 66, una aventura sobre ruedas

Pocos caminos más emocionantes, llenos de historia, postales hermosas y grandes sabores como la histórica Ruta 66, que en su origen conectaba el Noreste con el Suroeste de la Unión Americana. A casi un siglo de su trazado, se mantiene como uno de los grandes atractivos para los amantes de la aventura y la velocidad (¡moderada, claro!).

La Ruta 66 se extiende por casi 4 mil kilómetros desde Chicago (en Illinois), hasta Santa Mónica (California), y dentro de lo que podemos encontrar a su paso, en esta ocasión nos enfocaremos en las magnas bellezas que se encuentran al atravesar el “Estado del Gran Cañón”: Arizona.

La propuesta no es casual, pues es el Estado que conserva la mayor cantidad de tramos en mejores condiciones, de las 8 entidades por las que pasaba originalmente (Illinois, Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California).

Al comenzar el recorrido notarás que son varios son los poblados de Arizona marcados por la Histórica Ruta 66. De Este a Oeste, podemos mencionar a Holbrook, Winslow, Flagstaff, Williams, Seligman, Peach Springs, Kingman u Oatman, entre los que son sencillamente imperdibles. En cada uno encontrarás más de un grato recordatorio de esa época que hemos vivido y revivido en más de una película, incluida por supuesto, la de “Cars”.

Las ciudades que integran la Ruta 66 en Arizona cuentan con todos los servicios y se pueden recorrer cómodamente a pie. ESPECIAL

Lo imperdible de la ruta:

Holbrook: En este rincón, que es por cierto primera ciudad viniendo de Nuevo México, encontrarás el mítico Motel Wigwam, con sus habitaciones en forma de Tipi y un auto clásico a la puerta.

Winslow: En Winslow no dejarás de cantar las canciones de la mítica banda Eagles, desde “Hotel California” hasta “Take it Easy”, cuando te encuentres frente a la estatua de “Standin’on the Corner”. Sin duda, un alto musical en la ruta.

Flagstaff: No podríamos pasar por Arizona sin mencionar una de sus grandes leyendas. En Flagstaff no dejes de visitar la estatua de “Louie el Leñador”, una de esas figuras gigantes que se utilizaban para anunciar talleres mecánicos en los años 60-70. El anuncio se terminó por convertir en una estampa tradicional de la ciudad.

Williams: Aquí en Williams, que es el punto de partida del Grand Canyon Railway, no dejes de visitar su calle principal, con sus restaurantes, comederos vintage y luces de neón. Te sentirás como en una película, además de que podrás disfrutar un poco de los sabores gastronómicos de la Arizona más profunda.

Seligman & Peach Springs: Vamos por partes. En Seligman encontrarás el Snow Cap Drive-In, un autocinema cuyo propietario, Juan Delgadillo, ha sido reconocido como uno de los fundadores de la Histórica Ruta 66.

Por su parte, Peach Springs, como ya se mencionó, es prácticamente una parada obligada, especialmente si viajas con niños en búsqueda de “Rayo” o de “Mate”, protagonistas de la saga “Cars” de Disney.

Nada más tradicional que un comedero, además de que en la ruta encontrarás siempre uno que otro auto clásico para la foto. ESPECIAL

Toma en cuenta

Desde el pasado 6 de diciembre, todos los ciudadanos extranjeros que viajen a los Estados Unidos por vía aérea deben proporcionar prueba de que están completamente vacunados antes de abordar su vuelo.

Para más información de otros requisitos de viaje solicitados por este destino, ellos proporcionan la página www.visitarizona.com/covid-19/.