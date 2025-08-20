Starbucks lanza llavero Bearista Sirena, ¿cómo obtenerlo?

El próximo 25 de agosto de 2025, Starbucks sorprenderá a sus clientes más fieles con un coleccionable muy especial: el llavero Bearista Sirena, disponible en edición limitada de 25,000 piezas en todo México.

La dinámica será exclusiva para miembros Starbucks Rewards nivel Gold que hayan alcanzado ese estatus antes del 20 de agosto de 2025. A ellos se les asignará un cupón en su cuenta el domingo 24 de agosto, el cual podrán canjear al día siguiente en tiendas participantes, desde la apertura y hasta agotar existencias.

Llavero Bearista Sirena. CORTESÍA

Para adquirir el llavero, será necesario escanear el cupón en tienda y solo se permitirá redimir un producto por persona, sin importar si el cliente tiene cuentas alternas o más de un cupón asignado.

La promoción estará disponible únicamente en tiendas físicas Starbucks Coffee de la República Mexicana, con excepción de las sucursales del aeropuerto de Cancún, y no será válida en pedidos por Starbucks Rewards Pickup ni Delivery.

Starbucks recuerda que la oferta está sujeta a disponibilidad, no se acumula con otras promociones ni descuentos, y el precio deberá consultarse directamente en tienda.

Para más detalles y para inscribirse al programa Starbucks Rewards, se puede visitar: https://rewards.starbucks.mx/.

