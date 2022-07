Kissimmee, de los everglades a los malls y parques de atracciones

Cuando se piensa en visitar Florida en verano, seguramente vienen a la mente los diferentes parques de diversiones, pero en Kissimmee hay mucho más que visitar, además de opciones de hospedaje accesibles, restaurantes, tiendas y la posibilidad de tomar un airboat sobre los pantanos, para experimentar la naturaleza y tener cerca a caimanes o cocodrilos.

Wild Florida: naturaleza y aprendizaje

Cuando solo se acude los parques, no se conoce el verdadero rostro de Florida: los pantanos y los animales, pero una visita al Wild Florida (3301 Lake Cypress Rd) es el pretexto ideal para darse una idea de la riqueza y variedad de especies que habitan en este estado. El parque incluye un zoológico en el que los más pequeños serán felices alimentando jirafas, y sobre todo, participando en un encuentro con los populares perezosos.

Y como ninguna visita a Florida está completa sin la visualización de un caimán, en este parque se ofrece la oportunidad de interactuar con ellos en un entorno artificial; o mejor aún, verlos de cerca a bordo de un airboat, para recorrer los famosos “everglades”, donde además de criaturas bebés, se pueden captar impresionantes atardeceres.

Una buena opción para el almuerzo o cena es Big John’s Rockin’ BBQ (220 E Monument Ave Ste A, Kissimmee), que sirve diferentes platillos ahumados a la leña. Aquí se recomienda el biscuit brisket y el famoso super sampler con cerdo, pollo, costillas, pechuga y salchichas con ricas guarniciones. Una vez ahí, aprovecha para caminar por las tranquilas calles del centro de Kissimmee, en donde encontrarás tiendas, restaurantes y deliciosos lugares para postre como Abracadabra (520 N. Main Street Kissimmee), donde podrás construir tu propio helado.

Epcot. Este atractivo de Disney te llevará al futuro y de paso, a un viaje de sabores. ESPECIAL

Entre pan, vino y circo

Desde el 14 de julio y hasta el 19 de noviembre, uno de los mejores atractivos de Disney es el EPCOT International Food & Wine Festival, que invita a hacer un recorrido culinario por países como Australia, Alemania, Brasil, China, India, Kenia, México y que también incluirá opciones vegetarianas de Impossible, además de shows de música en vivo.

Y como Disney World sigue celebrando su 50 aniversario: “La Celebración más Mágica del Mundo”, sigue habiendo una variedad de nuevas atracciones y shows, como el de EPCOT: Harmonious, uno de los más llamativos gracias a nuevas interpretaciones de clásicos de Disney en más de una docena de idiomas, interpretadas por un grupo de 240 artistas de todo el mundo. En este parque visita además Space 220, una experiencia culinaria que ofrece el panorama de una estación espacial; la nueva Remy’s Ratatouille Adventure, y por supuesto, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una de las mejores montañas rusas de Orlando.

No olvides hacer una parada en Disney Springs para ver Drawn to Life, el nuevo espectáculo y colaboración creativa entre Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Imagineering. Este es un viaje acrobático que cuenta la historia de Julie, una niña que descubre un regalo inesperado de su padre: una animación sin terminar. Julie se embarca así en una búsqueda llena de recuerdos de Disney que cautivarán a niños y adultos.

Guardians Of The Galaxy Cosmic Rewind. Una montaña rusa que te hará sentir en el cosmos. ESPECIAL

Compras obligadas

Es un hecho que a los mexicanos nos encantan las compras, y una manera para hacer shopping con estilo es visitar The Mall at Millenia, que incluye más de 150 tiendas, entre ellas Bloomingdale’s, Macy’s, Lululemon o Tiffany & Co., además de restaurantes como The Capital Grille y The Cheescake Factory.

Otra opción muy popular son los conocidos outlets, como Orlando International Premium Outlets, donde encontrarás descuentos desde 10% hasta 75%. Recomendamos además ser parte del VIP Shopper Club para enterarte de las mejores ofertas.

Otro lugar muy agradable para pasar una tarde en Kissimmee es Sunset Walk (muy cerca del hotel Margaritaville Resort Orlando), donde además de TJ Maxx, Ross y Target podrás cenar en el restaurante Estefan Kitchen, operado por los propios Emilio & Gloria Estefan, y donde se podrás probar platillos cubanos como Lechón Asado y Ropa Vieja, y por supuesto: mojitos, ¡salud!

Centro. Un encuentro con el corazón de la ciudad. ESPECIAL

¿Dónde quedarte?

Magic Village Yards: Para tener lo mejor de dos mundos: una casa y un resort, puedes elegir este complejo ubicado a minutos de Animal Kingdom y donde encontrarás casas totalmente equipadas de 3 o 4 habitaciones, además de cocina, sala, cuarto de lavado, y una alberca compartida.

Entre familias o amigos pueden hacer compras en cualquier supermercado de Kissimmee y luego preparar los desayunos o comidas en casa, o si se prefiere no cocinar, en Magic Village hay un restaurante: Villaggio, de especialidades brasileñas e italianas. Descubre más en www.wyndhamhotels.com/.

EXPLORA

Satisface tu curiosidad

Encuentra más información de Kissimmee en: https://www.experiencekissimmee.com/.