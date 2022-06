Horóscopo hoy: Del 6 al 12 de junio del 2022

Inicio de junio ya mitad de año y nuevas cosas vienen y otras se van. A continuación los horóscopos del 6 al 12 de junio del 2022.

Horóscopo: Aries

Pasó el fin de semana y vuelves a tener ilusión por muchas cosas. Estás a punto de conocer algo distinto, algo nuevo para ti.

La aventura está en camino, te está llamando y cada día más claro que quieres dejar atrás definitivamente algunas cosas. Y a algunas personas. Evidentemente hay ciertos momentos que siguen en tu cabeza, ciertos recuerdos que siguen ahí clavados, pero recuerda, sólo vale recordarlos para entender qué es lo que no debes repetir en la vida y qué sí.

Cuando hay ilusión y emoción es cuando verdaderamente sientes que estás viviendo. Y créeme que si aún no la tienes, llegará dentro de muy poco. Pero la parte mala de todo es que eres Aries, y cuando los nervios se apoderan de ti, malo. Intenta respirar antes de molestarte por algo que además, no está en tus manos, por favor… Y muy importante, no tomes decisiones en las que después no puedas retroceder. Visualiza, proyecta, enfócate en lo bueno, en lo bonito que te está llegando y aunque algo se gire mal, sigue, sigue no te detengas…

El siguiente fin de semana tómate un buen descanso ¿ok? Es importante porque la que se avecina es grande. Disfruta de los tuyos e intenta dar consejos al resto de este tipo: “nada es tan grave como parece y todo tiene solución”. Y aplícalo a ti mismo porque en algún momento lo vas a necesitar.

Color: Café

Número:5

Palabra clave: Éxito

Horóscopo: Tauro

Estás muy relajado y sinceramente es lo mejor que puedes hacer ahora mismo. Aunque no lo creas, llevas mucho cargado a tus espaldas y hay que saber desconectar. Puede que aún te entren muchas ganas de mandar alguna que otra indirecta a alguien, aunque sea incluso por redes sociales. Mira, si tienes que mandársela, hazlo. Al final, hasta que no te quites esa espina no vas a parar, pero cuidado, no le otorgues más tiempo del que merece.

En serio, tú tiempo vale mucho.

Cuídate por dentro y por fuera, esa es la verdadera señal de que estás bien. Y si te comprometes con algo, vas a muerte por ello. No te quedes a medio camino ni hagas las cosas a medias Tú no eres así.

Eso sí, a parte de todas las responsabilidades, en la semana también está para relajarse, para estar a gusto, para disfrutarte y ¿por qué no? Para darte ese capricho que llevas tanto queriendo.

Si estás pensando en deshacerte de algo que para ti es importante puede que no te encuentres al 100% en todo momento. Pero créeme que te sentirás mejor en unos días. Cuidado con las caídas o los tropezones. Por cierto, todo lo que conozcas ahora, las cosas que se te van a dar, aunque en principio parezcan pequeñas y básicas terminarán teniendo un peso en tu vida muy importante. Si eres feliz, es ahí Tauro.

Color: Blanco

Número:69

Palabra clave: Armonía

Horóscopo: Géminis

Comienza la semana y lo cierto es que seguramente tengas planes que hacer que no te apetecen mucho pero que al final valen la pena. Sabes que muchas veces te ocurre esto, te da pereza moverte del sitio pero cuando lo haces, te lo pasas genial.

En otro aspecto, andas un poco cansado de tener que dar siempre el primer paso en casi todos tus círculos sociales, incluso a veces también te cansas de esa etiqueta que se te pone de ser el más activo, el más divertido, el más alegre y el que nunca tiene problemas. En realidad es todo lo contrario. Eso no les da el derecho de pensar que tienes siempre que sonreír, de ser quien deba solucionar las papeletas del resto.

A pesar de todo, también estás “estable” dentro de esa inestabilidad tuya que viene de serie, o del conformismo y eso te hace sentir bien sí, pero a veces también te hace dudar de si es lo que quieres, si es lo que buscas, si es lo que te da energía y ganas de vivir. Si no pensaras así, no serías Géminis. Está claro que al final siempre te quedas en ese lugar que te hace bien, allí donde estás a gusto, pero esta vez es todo raro, estás a gusto, pero tu cuerpo te pide un cambio. Y de hecho, no será raro que empieces a plantearte hacer algunas cosas muy distintas a las que estás haciendo ahora. Llegan reencuentros… Quizás no de los que tú esperabas… Y vas a emocionarte.

Color: Verde

Número:28

Palabra clave: Esperanza

Horóscopo: Cáncer

Vamos perfectamente, puede que lleves sin dormir días, que tengas algún tipo de problema temporal, de salud, de negocios, de trabajo… Pero sea lo que sea nada va a hacer que desistas el fin de semana. Lo tienes claro. Es como si hubieras hecho un clic a tu cabeza, como si de repente, las preocupaciones que antes tenías estuvieran colocadas en última posición.

A veces, ciertas cosas que te ocurren te hacen entender realmente qué es lo importante. Ni las cosas te afectan tanto como antes ni tampoco estás dejando entrar al mal rollo a tu vida. Hay que poner filtros y lo estás haciendo a la perfección.

Si quieren estar a tu lado, que vengan con ganas, con alegría y si puede ser ahora, sin pena por favor.

Quitarás poder a algunas personas, dejarás de pensar en el pasado, en episodios que te han atormentado, en gente que ha sido mala contigo… Tienes que cuidar de TI, tienes que estar bien para poder dar lo mejor a la gente que quieres, y hay cosas que mejorar. Puedes tener dudas emocionalmente hablando, momentos puntuales. Necesitas tanta seguridad…

Quizás sea tiempo de reflexionar acerca del rumbo que quieres ahora. Puede ser un momento ideal para darle forma a ese proyecto, visualizarlo, enfocarte y sacarlo adelante. Tu intuición es poderosa. Feliz inicio de semana!

Color: Blanco

Número:70

Palabra clave: Intuición

Horóscopo: Leo

Comienza la semana y aunque, como todo el mundo, tengas tus momentos en los que te sientes un poco perdido, lo que tienes muy claro es que te sientes súper querido por la gente que te rodea Leo, por tus amigos, por esos que SIEMPRE están. El camino podrá ser difícil sí, pero los momentos que estás viviendo y las personas a las que están conociendo merecen mucho la pena. Eso sí, tienes que saber tener tu tiempo de retiro. Para pensar, para armar el plan ¿ok?

Es importante porque sin un propósito, por muy feliz que puedas llegar a parecer no estás completo del todo. Hay algo que está ahí y que de alguna manera sigue doliendo. Puede ser un amor del pasado, alguien que te hizo mucho daño pero de quien estuviste completamente enamorada/o… A veces no todo es tan fácil como quieres hacer ver o creer a los demás, a veces por dentro puedes sentirte un poco vacío incluso cuando tienes todo o casi todo lo que quieres a tu alrededor.

Está bien tener el sentido del humor que tú tienes y quitarle importancia a los problemas como tú lo haces. Pero recuerda que cuando una cosa traspasa los límites, hay que ponernos serios. Y de verdad. Ya es hora de que empieces a perseguir un poco más tus sueños, que estés siempre para todo el mundo está muy bien, pero recuerda también estar PARA TI.

Color: Azul marino

Número:47

Palabra clave: Respeto

Horóscopo: Virgo

Todo va a salir bien , TODO. Este comienzo de semana te darás cuenta de que hay ciertas cosas que no se deben pensar tanto, que hay que fluir con la vida, con lo que se nos presenta, con lo que llega incluso cuando no es llamado. Y sacar lo mejor de uno mismo incluso en los conflictos. Aprender a entender que no todo el mundo será como tú, ni pensará lo mismo, que hay envidias y choques inevitables aunque intentes por todos los medios esquivarlos… Que hay gente que no, y hay que gente que sí Virgo. Cuida un poco más a las personas que están ahí para ti, son pocas sí pero al fin y al cabo reales y verdaderas.

Es probable que andes dolida/o con una persona por cómo ves que te está tratando. Quizás no sea directa pero tú sabes de sobra que actúa encubriendo cosas. Y eso es lo que más te jode, esa falsedad .

¿Por qué no son capaces de hablarlo contigo como tú harías con el resto? Seguramente un incidente emocional te haga cambiar tu actitud con alguien, pero no sufras, simplemente aléjate. Tu tiempo vale mucho.

Hay cosas que a veces se resisten a marcharse de tu vida, pero es que, en serio, ahora hay que dejar hueco para risas, para nuevos momentos, para la alegría, para las sorpresas… Y tanto que llegarán.

Color:Tinto

Número :19

Palabra clave: Actitud

Horóscopo: Libra

Empieza la semana y por fin empiezan a salir adelante planes que llevabas queriendo mucho tiempo, planes que estaban en pausa y que parecía que no salían por un motivo u otro. Disfruta del momento, saborea lo que te está pasando, lo que te va a pasar a partir de ahora y por favor, intenta no mirar hacia el futuro. Llegará solo, las cosas fluyen, la vida fluye y sientes que el Universo por fin, provee. Tienes tal fuerza para llamar a lo bueno que lo bueno llega fácil. Pero no te distraigas por favor, y sigue enfocado en lo que deseas, sigue pidiendo.

Es verdad que hay muchas cosas pendientes, pero en el fondo, piénsalo, te gusta tener la agenda llena de proyectos que ejecutar, cosas que hacer todo el tiempo. Al final, es un indicativo de que todo va viento en popa, de que todo está en marcha y saldrá adelante. Aunque no lo creas, esa sensación de cosas que hacer todo el tiempo es buena, y más ahora.

Pero cada cosa a su tiempo y si estás aquí, procura disfrutar de este AQUÍ, dar el 100% de ti y no pensar en nada mas. Además, tu paz y tu felicidad ahora son lo más importante del mundo, por encima de TODO. Cómprate algo, contrata algún tratamiento de belleza, deja que te mimen en un spa.

Color: Turquesa

Número:93

Palabra clave : Respuesta

Horóscopo: Escorpio

Comienza la semana y quizás estás un poco sensible con todo, llevas unos días en los que te vienen recuerdos del pasado, bonitos, feos, experiencias que sabes que ya no volverán, experiencias de las que te sientes conforme con que no regresen… En fin, andas un poco nostálgico con todo, pero acabará pasando Escorpio. También puede decirse que este fin de semana ya se te han pasado un poco esas ganas de no parar, esas ganas de no frenar… Y quizás lo que más necesites sea descansar, reponer fuerzas y ese sueño que tienes pendiente.

En lo emocional, vuelven cosas a tu vida que no quieres, sentimientos hacia alguien. No entiendes cómo hay gente que puede vivir bajo esa nube oscura que ellos mismos crean. Tú lo tienes claro, ahí no quieres estar. A pesar de esa fama que te persigue, eres una persona súper sensible y luchas por no quedarte enredado en las vibras de otros pero es complicado.

Vamos no desistas, busca los momentos bonitos con otras personas, sal de donde no hay buen rollo, vete de ahí como sea y cuando debas hacerlo. Si quieres evolucionar tienes que juntarte con personas que quieran lo mismo, que luchen por lo mismo. Puedes ayudar a los demás a buscar su luz pero lo que no puede hacer el resto es intentar quitarte la tuya sólo porque ellos están a oscuras. Por ahí no vas a pasar ahora.

Color:Gris claro

Número: 45

Palabra clave: Paciencia

Horóscopo: Sagitario

Tienes muchos planes en la vida. Muchos cambios en el cuerpo últimamente Sagitario y eso al final se nota mucho en tu comportamiento, en tu carácter, en las palabras que dices, en los detalles que tienes y de los que al final terminas reflexionando. Buenos y malos pensamientos. Tienes que descansar un poco ¿ok?, tomarte la vida de forma de otra forma y si algo no te sale como esperas en el momento, ten paciencia, mucha paciencia.

Todo va a estar bien y si te cuesta lo mismo pensar que va a salir bien, ¿por qué no piensas eso? Estás gastando tu energía en las personas que no agradecen, mientras deberías de usar todos tus recursos en ti, y en el modo SÍ. Pues así con todo.

Además que tu esencia no es esa, siempre eres de ver el vaso medio lleno, no te vengas abajo porque algo no salga como esperas. Intenta tener un poco más de calma con los demás, incluso aunque te saquen de quicio, piensa que tus emociones terminan en dudas cuando te enganchas en discusiones y problemas que no valen tu tiempo. Porque además, al final sólo se trata de eso, peleas absurdas que podías haber evitado.

Tendrás una conversación muy importante con alguien, porque puede que estés remando hacia otro lado hacia donde se espera que remes es a tu libertad y tú felicidad. Un poco complicado sí, pero ahora es lo que hay. Mira por ti , intenta descansar, recuperar fuerza y energía, dormir bien. Es necesario si quieres vivir de verdad.

Color: Rosa

Número: 21

Palabra clave: Paz

Horóscopo: Capricornio

Este mes tendrás que perdonarte muchas cosas que sabes que has hecho mal, cosas en las que te has fallado a ti mismo, cosas que has pasado por alto y que no debías haber hecho… Pero ya está. A pesar de ese orgullo y de esa terquedad cuando quieres conseguir algo, eres frágil. Y cometes errores. Y haces cosas de las que después te arrepientes. Y mucho.

Hay que hacer borrón y cuenta nueva, y no lastimarte más por esos errores cometidos, por esos impulsos que después no te llevaron a nada y que te hicieron sentir mucho peor. No vuelvas a quedarte donde sabes que no debes .

Si se te propone algo relacionado con un viaje, por favor, no digas no a nada. Por mucho miedo que pueda darte al principio. No te imaginas lo mucho que puede cambiarlo todo. Además, te ayudará a que pases un poco página de todo lo que últimamente estás sintiendo.

Dejar atrás para poder crecer, dejar de intentar controlarlo todo y empezar a fluir con la vida. Además, aunque quizás te parezca extraño, hay una persona que no puede parar de pensar en ti, incluso se arrepiente de muchas cosas que pasaron, pero sí, le podrá el orgullo y jamás te enterarás. Pero ahora, todo eso ya da igual… Hay otros frentes a los que mirar. Lo tienes claro.

Color: Morado

Número:83

Palabra clave: Respeto

Horóscopo: Acuario

Llega el mes de junio y tienes que desconectar como sea Acuario, es más necesario que nunca. Lo harás seguro, y tendrás esa vibra bonita que siempre tienes cuando logras desprenderte del estrés, de la rutina del día a día. Esa vibra que sientes cuando las responsabilidades pasan a segundo plano.

Por un momento, puede que te sintieras decepcionado con algunas cosas que han pasado, incluso también con algunas personas pero por otro lado, sabes que todo terminará bien y que estas cosas son pruebas que la vida te pone por algo, siempre por alguna razón aunque no seamos capaces de verla por ahora.

Recuerda descansar, hacer cosas por y para ti ahora y quedarte en el lugar donde eres feliz. Es muy probable que una persona muy cercana a ti te necesite más que nunca. Y deberás estar , aunque sólo sea en la distancia.

Recuerda que ahora es cuando parece que en realidad empiezas a recoger ciertos frutos, el salto que has dado desde hace unos meses a aquí es alucinante. No eres la misma persona que eras antes, y estás orgulloso de eso, aunque muchos puedan echarte en cara.

Cuidado con las segundas oportunidades o con no poder decir que NO a algo por compromiso, no dejes que se aprovechen de ti porque además, te das cuenta de quienes son o de quienes lo intentan. No hace falta agradar a todo el mundo. Estás aprendiendo.

Color lila

Número:39

Palabra clave: Reflexión

Horóscopo: Piscis

A veces todo se te hace cuesta arriba, Piscis, pero eres capaz de subir por la montaña más empinada, así que, aunque cueste, seguirás subiendo, seguirás enfocado/a en lo que quieres y en lo que te hace feliz. Todo cuesta Pececito pero métete algo en la cabeza: volverás a ser feliz seguro. MUY FELIZ.

Estás pasando por momentos emocionales complicados. Sí, aunque todo parezca en orden no todo está en orden. Tus emociones andan medio locas, y sienten amor, odio, rencor, felicidad, incertidumbre… Es como si una situación se estuviera alargando demasiado, como si supieras lo que tienes que hacer pero te diera un miedo terrible dar ese paso.

Por otro lado, quieres encontrar algunas respuestas a tus dudas. Algo que estás deseando que ocurra se está demorando mucho y eso al final hace que te sientas un poco bajo de ánimo… Pero no vas a desistir, si aún no se ha dado, por algo será. Sigue alimentando ese deseo, intenta atraerlo hacia ti , visualiza… Tú mejor que nadie sabes hacer magia con la Ley de Atracción.

Procura encontrar tiempo para descansar con amigos.