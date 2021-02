Gracias a Dios porque esta semana los astros desbloquean los caminos. Muy importante no mentir ni hacer endurecer a los signos de fuego.

Para los demás signos la vida se mueve rápidamente y sin contratiempos.

Es una semana muy productiva y propicia para dejar de pelear por las cosas simples o perder el tiempo en cosas que no valen la pena.

HORÓSCOPO DE ARIES

Muestra fuerza… sonríe, sé amable y paciente siempre que se pueda. El mundo de por sí está mal, el mundo ahorita está en contra de las manecillas del reloj. Ten cuidado. Suspira y respira, siente el viento en la cara, siente el amor en tu corazón.

Color: Rojo. Palabra clave: Propósito. Número: 33. Ritual: Armonizar el alma.

HORÓSCOPO DE TAURO

La madre del caos es el miedo, ordena tus pensamientos, una cosa, una solución a la vez. Hoy recibirás una gran lección. ¡Habla contigo! Explícate, trabaja tu programación y tu tiempo. Decreta positivo y puedes llegar a ser agradecido.

Color: Negro. Palabra clave: Agradecer. Número: 8. Ritual: Armonía en tu hogar.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Si tú fluyes, todo fluye. De repente los cambios son necesarios y absolutos para sacudirnos y sacarnos de nuestra zona de confort. Hay mucho que cambiar en tu vida. Estás en un momento histórico en donde necesitas replantear el valor de la familia, los lazos verdaderos de amor y amistad.

Color: Blanco, banderas de paz. Número: 3. Palabra clave: Orden. Ritual: Cierre de ciclos.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

La Luna ha afectado algunas decisiones y negocios importantes. Es una gran semana para recibir respuestas y que todo se desbloquee. Tan sólo debes ser optimista y mirar hacia delante. Recibirás arreglos, acuerdos y muy buena suerte que cambia y se pone a favor.

Color: Gris oscuro. Número: 9. Palabra clave: Defiende. Ritual: Abre caminos.

HORÓSCOPO DE LEO

Después de la temporada que no puedes limpiar, debes evitar ser reactivo y la hipocresía no es lo tuyo. Di lo que piensas sin herir a los demás, y tratando de ser lo más imparcial posible. En el amor, algunas verdades, traiciones o infidelidades salen a la luz.

Color: Lila. Número: 42. Palabra clave: Estabilidad. Ritual: Abre caminos.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Es importante tomar los riesgos y consecuencias que a la larga serán muy favorables. Es un excelente presente y tendrás un gran futuro, solo ten paciencia, hay poco de tensión por el tránsito de energía muy fuerte y aunque eres una persona muy fuerte trata de estar muy tranquilo y menos sensible.

Color: Gris claro. Palabra clave: Estabilidad. Número: 23. Ritual: Corta maldad.

HORÓSCOPO DE LIBRA

La paz interior que necesites la obtendrás solo de saber que lo malo no es tan malo, y que lo perdido se recupere. Sé agradecido y en todas partes serás bien recibido. Lo que envíes será regresado en su totalidad. La salud mejora, aunque ahora todo depende de tus emociones.

Color: Azul marino. Palabra clave: Equidad. Ritual de armonizaciones. Número: 11.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Oblígate a cambiar tu postura y no hagas juicios duros en contra de todas las personas que te rodean. Piensa en la forma de ser feliz con tu pareja y evita las discusiones o aléjate para siempre. No te obligues a cumplir con los compromisos sociales y solo mantén tu gente de amor y confianza.

Color: Verde. Número: 9. Palabra clave: Pensamientos ordenados. Ritual: Silencio y meditación.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Habla contigo, exprésate el amor a tu ser, platica con tu yo interno y no muestres demasiada intensidad. En el amor las buenas intenciones están de más, lo que demuestra son los hechos ¡pon atención. Tu salud mejora sustancialmente, solo sigue siendo disciplinado y constante en tus tratamientos.

Color: Café. Número: 49. Ritual: Velas naranjas, rojas y amarillas. Palabra clave: Dinero.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Tus enfermedades son nerviosas, la vida cambia muda y se transforma. Múdate y no te resistas a los cambios. Camina sin detenerte cambia de actitud y todo cambiará a favor. Eres un ser extrovertido y divertido pero lo malo es que te cuesta afianzar las relaciones.

Color: Amarillo. Número: 31. Palabra clave: Recuerdo. Ritual: Contra envidias.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Tratar de imitar a los demás no te hace original. Ten cuidado con los pasos en falso, las falsas promesas y los favores no cumplidos. Puedes tener problemas con la autoridad. Así que aléjate de las malas personas y las pésimas decisiones. Te cuesta mucho decirle que no a alguien que te necesita.

Color: Negro. Número: 13. Palabra clave: Medita y sé claro. Ritual: Contra envidias.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Tus mejores amigos pueden convertirse en tus peores enemigos y en una carga muy fuerte de llevar. Aclara las cosas, pon en perspectiva que es tu realidad, qué quieres y a dónde vas. Estás en el mejor momento de apostar todo a tu excelente presente y tu gran proyecto de vida.

Color: Azul. Número: 18. Palabra clave: Aclaración. Ritual: Contra envidias y corta maldad.

Contacta a Laura Rivas: