Escapada romántica

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina, ¿buscas opciones para hacer algo especial? Hay una opción sobre la mesa que podría interesarte en uno de los destinos más bellos de nuestro país: Cabo Marqués, en Acapulco (Guerrero).

Playas tranquilas, el imponente horizonte del océano Pacífico, deliciosa comida y la posibilidad de convertir la escapada de San Valentín en algo memorable. Todo suena delicioso y más cuando puedes quedarte unos días en este destino, especialmente si eliges un hotel que lo tiene todo...y un poco más, como lo es Banyan Tree Cabo Marqués, un santuario donde podrán darle gusto a los sentidos todas las parejas que decidan hospedarse en alguna de sus villas.

Banyan Tree Cabo Marqués tiene rato levantando la mano como un destino perfecto para quienes buscan comodidad, privacidad y descanso en su visita a Acapulco. Te ofrecemos tres motivos para conocerlo:

• Seguridad

Banyan Tree Cabo Marqués está en la cima del acantilado de Punta Diamante, con unas vistas de esas que roban el aliento, rodeado por el verdor guerrerense. Tiene 45 villas con piscina privada para mantenerte hidratado, todas con la privacidad necesaria y amenidades de lujo.

El gran “plus” es que este destino cuenta con 40 protocolos de seguridad sanitaria, además de contar con el sello global “Safe Santuary”. Ellos te cuidarán para que tengas un descanso lleno de relax.

• Intimidad

Para los que buscan romance, el hotel ofrece diversas experiencias para las parejas. Por ejemplo, puedes encontrar cubriendo los pasillos, la cama y la tina pétalos de rosa, como parte del ritual especial “momento de intimidad”.

¿Quieres más? Al momento de reservar puedes pedir una botella de vino o champaña, frutas exóticas y chocolate, así como sutiles aceites aromáticos, en la tina se puede encontrar una selección de frutas, esencias, sales de baño y aromas que incentivan sensaciones relajantes para la piel y que evocan la naturaleza. Brillarás al terminar las vacaciones.

• Romance en el plato

En Acapulco se come, y se come bien. Pero un platillo abundante no está peleado con un platillo romántico. Este hotel cuenta con un magnífico restaurante: Las Rocas Bar & Grill, que cuenta con cortes de temporada, pescados y mariscos frescos, así como una cena romántica que se vive en una mesa dispuesta especialmente entre las piedras más cercanas al mar, cubierta de pétalos de rosas, velas y un hermoso dosel -la ocasión puede ser aprovechada para dar el tan esperado sí-. También hay opciones para que un chef te prepare una parrillada sin abandonar tu villa.

SPA. Un buen masaje siempre se agradece y es romántico. CORTESÍA

Relax absoluto

Una visita al Spa

El spa de Banyan Tree Cabo Marqués es uno de los más galardonados, y puedes estar seguro que vale la pena conocerlo. Disfruta de sus técnicas asiáticas y masajes románticos en pareja.

