Hamburguesas sham! La gran revelación del 2021

Hace poco más de tres semanas abrió este magnífico restaurante de comida rápida enfocado en hamburguesa, hot dog y papas. Es un restaurante de comida rápida, hermano de estos majestuosos restaurantes que son: La Madalena y Beluga, por lo que ya pueden imaginar la calidad de éstas y el profesionalismo que han puesto en este nuevo proyecto. Justo a una cuadra adelante de Beluga.

Debo decir que me sorprendieron mucho las hamburguesas, que van desde $99 la sencilla y la de pollo empanizado hasta $148 la doble de carne. Vienen con cebolla, lechuga y jitomate y aderezo “sham”, que marca su sello y puedes personalizarlas al pedirlas. La carne se recibe en pieza completa y se muele en casa respetando ese 80/20; es decir un 20% grasa que es la receta para una buena y jugosa hamburguesa. La sazonan con un toque secreto que les funciona muy bien y que poco a poco ganan más seguidores. Al menos mi familia ya lo es. La receta es una confección familiar de las madres de esta pareja que está al frente del grupo y que atinadamente saben escuchar y poner en práctica las mejores recetas familiares.

Pedí una doble, con dos carnes de 100 gr. cada una y con gran sabor, mucho sabor. El pan es de lo más bueno, muy aireado, suave y de tamaño moderado. Y es que ya les he comentado antes que, para mí el pan es el 50% del éxito. No esperen esa hamburguesa “monster”, sino más bien mesurada y si la acompañas de unas papas, puedes quedar más que satisfecho. En nuestro caso fuimos tres personas y sólo pedimos unas papas y postre que ya les platico, y quedamos muy bien, sin ese malestar que te da un atragante. Añadí tocino $15 mismo que comentaron es de pavo que si no me han dicho la verdad ni cuenta me doy. Tienen un mostrador donde puedes añadir pepinillos y chiles güeritos a tu gusto y de manera muy atinada, creo yo, en las mesas tienen cátsup y mostaza en botella, lo que hace que no se desperdicien.

Las papas a la francesa $40 son cortadas a mano en juliana, para mi gusto más chicas de lo que deberían ser, pero de buen sabor y un poco crujientes. Me dijeron que estaban haciendo pruebas para ver cuál es el tamaño perfecto. Tienen otras papas sham $75 con aceite de trufa y queso parmesano, que no probé pero que lo haré pronto. Tienen malteadas $60, cervezas $30 y refrescos $30 para acompañar tus pedidos

De postre pedimos unas oreos fritas $50 vienen 4 galletas capeadas en masa de hot cakes que son buenazas.

Tienen una imagen impecable y el lugar es cómodo y muy bien ambientado. ¡Se han posicionado en mi Top 3 de hamburguesas!

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Hamburguesas sham!

D. Av. Terranova esquina Calle Nápoles, Col. Lomas de Providencia, Guadalajara.

H. De 13:00 horas a 23:00 horas todos los días.

T. 3336547193.

Comida 5

Lugar 4.5

Ambiente 4.5