Falta poco menos de una semana para la noche de Halloween, y algunas celebridades ya han compartido con sus millones de seguidores en redes sociales fotos de sus disfraces en pareja o maquillajes terroríficos.

Famosas como Kylie Jenner o la súper modelo Heidi Klum triunfan cada año con disfraces tanto creativos como aterradores, por lo que en menos de una semana sabemos quién se queda con la simbólica corona de reina de Halloween.

Mientras tanto, estos son algunos de los famosos que se disfrazaron el fin de semana pasado y fueron aplaudidos en redes sociales.

Kourtney Kardashian y Travis Barker

La recién comprometida pareja, compuesta por Kourtney Kardashian y Travis Barker, se disfrazó de una de las parejas más trágicas de la historia del entretenimiento: Sid y Nancy.

Sid Vicious fue bajista del grupo de punk "Sex Pistols", y Nancy Spungen fue groopie de la banda y posteriormente pareja de Sid. La trágica pareja pasó a la historia ya que ambos eran adictos a la heroína y a otras sustancias; cuando Nancy tenía 20 años, Sid -presuntamente- la apuñaló y asesinó. Poco después, el bajista de Sex Pistols (de entonces 21 años) murió de una sobredosis, y en su carta de suicidio indicó que lo hizo para reunirse con su pareja.

Kylie Jenner

La empresaria e influencer estadounidense Kylie Jenner es reconocida como una de las celebridades más aplaudidas en Halloween debido a los diferentes disfraces que utiliza cada año. Aunque en 2021 no ha compartido todavía ningún disfraz, no podíamos dejar fuera de esta lista a la menor de las Kardashian-Jenner que lanzó una colección de maquillaje para su marca Kylie Cosmetics inspirada en "Pesadilla en la calle Elm" y para promocionarla, utilizó un look inspirado en el famoso personaje Freddye Krueger.

Halsey

Hace un par de días, la cantante subió a instagram un reel luciendo un maquillaje bastante terrorífico, inspirado -según describió ella- en una "bruja malvada".

INSTAGRAM @IAMHALSEY

Vanessa Hudgens

La protagonista de High School Musical ha dejado muy en claro en sus redes sociales que es una grande fanática del mes de octubre y Halloween en general. Desde que inició el mes, Hudgens ha compartido en Instagram fotografías en blanco y negro para entrar en el mood terrorífico y preparar a sus fans para el gran disfraz que seguramente utilizará este próximo fin de semana.

INSTAGRAM @VANESSAHUDGENS

Drake

El famoso rapero fue captado por los paparazzis camino a su propia fiesta de cumpleaños donde el código de vestimenta fueron los disfraces, debido a la cercanía con el 31 de octubre. El intérprete de "Hotline Bling" decidió disfrazarse de vaquero.

