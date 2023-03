Guadalajara: Pinocchio llega a la Americana como un viejo conocido de la cocina italiana

Las noches de viernes en la Americana siempre saben distinto, la variedad de conceptos, entre bares, centros de entretenimiento y restaurantes brindan una amplia gama de posibilidades para los visitantes de la zona. Sin embargo, un viejo conocido llegó a la colonia y su éxito ha sido rotundo: Pinocchio, trattoria napolitana.

Hace un mes el concepto de Pinocchio arribó a la colonia Americana en la calle Pedro Moreno #1567, a una cuadra de la avenida Chapultepec y a pesar de ser un novato en la zona, las reservaciones en el sitio son extensas y la presencia de comensales se reporta desde temprana hora del día.

El gerente de Pinocchio, trattoria napolitana en la nueva sucursal de Pedro Moreno, comentó que se buscó expandir la franquicia a esta área de la ciudad debido a ser uno de los corredores gastronómicos y de entretenimiento más concurridos de la ciudad, con una amplia aceptación para nuevos conceptos.

“En nuestra sucursal de Providencia nos va bastante bien, y decidimos movernos a esta zona de la ciudad porque sabemos que este es un sitio emblemático para turistas y visitantes, además de que un concepto así no se ha visto por acá”, comentó.Desde que llegas al lugar comienza la experiencia, las letras rojo neón te dan el primer aviso de la experiencia italiana que vas a vivir.

A la entrada al restaurante, una hostess te recibe con menú en mano, un par de libros del cuento tradicional de Pinocho que data de los años 1800, en donde encontrarás una gran variedad de entradas, pastas, pizzas y especialidades de carne, pollo y pescado.

El sitio está decorado al puro estilo italiano, desde las mesas de madera, los manteles a cuadros rojos con blanco, una atmósfera con luces cálidas y decenas de imagenes de Pinocho por todas las paredes, entre cuadros, pinturas, murales e inclusive una escultura de madera del “niño de verdad”.

EL INFORMADOR/ ALONSO CAMACHO

Disfrutan de la cocina trattoria napolitana

Monse, Nayeli, Vianey son tres amigas que decidieron juntarse una tarde de viernes para conocer la nueva propuesta que Pinocchio trajó a la Americana. en su primera vez en el restaurante temático, las mujeres se dijeron felices y satisfechas por la comida, el ambiente y los costos.

“Nunca hemos ido al de Providencia, pero lo vimos aquí y nos quisimos juntar, desde que llegamos la hemos pasado bien, los costos son accesibles y el lugar está súper a gusto, además la comida está bien rica y los postres ni se diga”.

Por su parte, Estefany y Arturo llegaron al lugar debido a una apuesta a cobrar por parte de Arturo, quien eligió este restaurante debido a que ya conocía aquel ubicado en Providencia y aseguró que este nuevo espacio le gustó aún más que el otro.

“Yo ya había ido al de Providencia una vez, ella no conocía, pero me gustó venir porque nos queda mucho más cerca, además de que en esta zona no había ningún restaurante con este estilo, la verdad estamos muy contentos de haber venido”.

PARA SABER

El nuevo restaurante Pinocchio está ubicado en la colonia Americana en la calle Pedro Morenos #1567, su horario de atención es de jueves a domingo de 13 a 24 horas, y viernes y sábado de 13 horas a 01:00 horas.