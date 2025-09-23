Después de más de dos décadas formando parte del panorama gastronómico de Guadalajara, Boca 21 Deli , la cadena tapatía de bistrós casuales con inspiración europea, cerró sus puertas definitivamente este septiembre.

El local permaneció en funciones durante 23 años, hasta que finalmente bajó la cortina. En su puerta, un mensaje breve y nostálgico despedía al público: "Boca 21 Deli. Gracias Plaza del Sol (2002–2025)".

Una historia que comenzó con una barra de bocadillos

La historia de Boca 21 Deli comenzó en 2002 con una pequeña barra de bocadillos en Plaza del Sol, en Guadalajara. El proyecto nació del deseo de ofrecer a los consumidores una opción de comida rápida, saludable, económica y con identidad propia.

Con el tiempo, el concepto evolucionó: se amplió el espacio físico y se perfeccionó la experiencia, adoptando un ambiente más cosmopolita e inspirado en las cafeterías y bistrós de Italia, Francia, España y Nueva York. El entorno era relajado, cálido y acogedor, algo que pronto captó la atención del público local.

Expansión e innovación culinaria

Gracias a la buena respuesta de los comensales, Boca 21 Deli amplió su menú y su modelo de negocio . Además de baguettes y ensaladas personalizadas, la cadena incursionó en desayunos, con opciones como omelettes, quichés y pastas en diversas salsas, y también introdujo el concepto de woks preparados al momento, donde el cliente podía elegir combinaciones de vegetales, carnes, salsas y acompañamientos.

La expansión territorial no tardó en llegar. En 2004 se abrió la sucursal en Gran Plaza, y en 2010 se creó el Corporativo, con oficinas administrativas, un centro de distribución y una Cocina Central, desde donde se abastecían todas las unidades. Ese mismo año se inauguró la sucursal de Providencia, seguida por la de Chapalita en 2011.

En su punto más alto, Boca 21 Deli también tuvo presencia en avenida Chapultepec y llegó a abrir una tienda en la Condesa, Ciudad de México, consolidando su presencia más allá del Área Metropolitana de Guadalajara.

Filosofía y propuesta gastronómica

La propuesta de Boca 21 Deli se basaba en los principios de la dieta mediterránea, incorporando ingredientes como aceite de oliva, vegetales, legumbres, cereales y pan artesanal, acompañados de una copa de vino o una bebida importada. Para la marca, esta era una manera de promover una alimentación equilibrada y consciente, sin dejar de lado el sabor.

Además, Boca 21 Deli se destacó por su compromiso con la formación de su personal, la atención al cliente y la difusión de la cultura del “buen comer” accesible y eficiente. Su objetivo era claro: ofrecer calidad sin sacrificar el tiempo del comensal moderno.

Un legado que permanece

Como muchos restaurantes independientes, Boca 21 Deli enfrentó grandes desafíos durante y después de la pandemia de Covid-19 . Aunque intentó reabrir algunas de sus sucursales, la recuperación fue parcial y no logró sostenerse a largo plazo.

La sucursal de avenida Guadalupe reabrió en 2022, pero cerró un año después. A esto le siguió el cierre en Providencia, y finalmente, en septiembre de 2025, la tienda de Plaza del Sol fue la última en apagar sus luces.

Aunque su ciclo ha concluido, el legado de Boca 21 Deli queda en la memoria de miles de comensales, quienes encontraron en este espacio un lugar confiable, cálido y delicioso para compartir buenos momentos.

El Sorbo de Café, otro proyecto fundado por Luisa Cantú —también en Plaza del Sol— sigue operando con éxito, manteniendo viva una parte de la historia culinaria que Boca 21 ayudó a construir.

EE