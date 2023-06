Llegué a este sitio gracias a mi gran amigo Wero Araigi, quien al llegar a este lugar y probar sus delicias me mandó mensaje y me dijo “tienes que venir aquí”; así al paso de un par de semanas (porque ya traía otros lugares por visitar en tubería) fui un domingo solo y pues sólo pude probar una hamburguesa por lo que regresé en compañía de una buena amiga con la que pude compartir otras dos delicias.

Soul Fried Chicken (SFC) inició en Santa Tere, en la calle San Felipe hace dos años y hace un año que se establecieron en dónde están actualmente: la calle a un costado del Centro Magno, entre La Paz y Lerdo de Tejada. El lugar es atendido por sus dueños y ellos mismos son los creadores de estas experiencias culinarios sin límites.

SFC es un lugar dónde venden sandos (sándwiches en japonés) de pollo, y tenders de pollo, con un gramaje de 170 gr de proteína. En mi primer visita pedí la sando búfalo $175 como amante de esta salsa, quiero reconocer que ésta es una de las mejores hamburguesas de pollo que he comido en mi vida, y mira que he tenido oportunidad de probar muchas. Desde que llega el plato, y ves ese Monet (sí, de Claude Monet), quieres guardar la imagen en tu mente para siempre, así chorreada de una salsa blanca, de blue cheese de la casa, que se encima con la salsa búfalo que escurre. Con un pan de campeonato, un brioche de lo más suave que he probado. No lo hacen ellos pero decir está bueno, es poco. Es este pan de papa, como comúnmente se le llama, ya que en su masa lleva puré de papa lo que hace que tenga una suavidad extrema. En su interior, el pollo crujiente, muy bien empanizado y con una cocción que ha dejado bordes dorados y que se sienten al morder, perfectamente arropado con un queso Monterrey derretido y con esa salsa que más que picante es adictiva. La acompañan por dentro, con una ensaladita sauerkraut (esta ensalada alemana a base de col).

En mi segunda visita, ordenamos un Korean bbq tenders $175 que son unas tiras de pechuga con una salsa bbq, casera, con sabores a ajonjolí, jengibre, ajo y un dulzor que no llega a cansar. Las tiras son muy crujientes y la acompañan con un bao (este pan al vapor) para que te hagas un “taco koreano”.

Para finalizar la jornada, llegó un sando (el sándwich de la casa) $165, mismo pan, mismo pollo del que hemos disfrutado pero, bañado en un alioli de ajo negro, cebollín y ponzu, le ponen una fina rebanada de queso Monterrey, que llega perfectamente fundida, y ésta, lleva tocino muy tronador.

Evaluación

Comida 5

5 Lugar 4

4 Servicio 5

Toma nota

Soul Fried Chicken

Domicilio: Calle francisco de Quevedo 183 A, Arcos Vallarta, Guadalajara.

Calle francisco de Quevedo 183 A, Arcos Vallarta, Guadalajara. Horario: Miércoles a sábado de 14:00 a 22:00 horas, domingo de 12:00 a 20:00 horas.

Miércoles a sábado de 14:00 a 22:00 horas, domingo de 12:00 a 20:00 horas. Teléfono: 3343046280

CT