Recuerdo por allá del año 2001 cuando conocí estos mariscos que tenían tan sólo un puñado de mesas, habrán sido cinco o seis. Hace unas semanas volví y me encontré un lugar totalmente transformado con espacio para 160 personas, y eso que fui entre semana, y con una calidad sin igual en sus alimentos. Y es que no es para menos, su dueño está siempre atento al servicio, atención a los alimentos y todo requerimiento. En cuanto un comensal levanta la mirada, se acerca y soluciona cualquier petición, duda o comentario.

Volví a sugerencia de algunos lectores que coincidieron que el empanizado de Mariscos Terranova era el mejor. Y fui a constatar. Para iniciar, pedimos un chicharrón de atún $197 sirven 200 gr (en crudo) que pasan por harina y creo que un poco de maicena, ya que quedan muy firmes por fuera, con una costra muy bien lograda y por dentro con una humedad que los hace distinguirse de otros lados donde los he probado. Los entregan con una cama de rodajas de jitomate, coronan con cebolla morada en juliana y por un lado medio aguacate rebanado, para hacerte los mejores tacos, en matrimonio con alguna de sus salsas; aguachile, chipotle y la de habanera que no puede faltar.

Seguimos con el pescado empanizado $165 son 230 gramos de filete de pescado base premium con un empanizado diferente al del chicharrón de atún. Éste con más cuerpo y mucho más crujiente, con mucha personalidad y por supuesto frito en aceite muy caliente para lograr esa consistencia que los caracteriza. Se acompaña con ensalada mixta y puré de papa, que sobra decirlo estaba muy rico. Normalmente no como este tipo de puré, pero lo probé y le seguí, es muy sedoso y delicado con el sazón adecuado.

Por último y por sugerencia de quien nos atendió que me recomendó el pulpo empanizado, y del que me hizo dudar que estuviera bien logrado, preferí ordenar el trío de pulpo llamado tres sabores $245 en una porción de 250 gr. Que, como su nombre lo dice, contiene empanizado, diabla y al mojo de ajo. Pero claro que también puedes escoger otros sabores como: plancha, mexicana, hawaiano, costa brava, ajillo, naranja… por mencionar algunos. Lo sirven troceado, en pequeños bultos de cada sabor. La verdad pensé que el empanizado, por la suavidad externa del molusco, no se quedaría en él y se caería y por eso no pedí todo el platillo. Para mi sorpresa, estaba muy bien logrado y firme sin desprenderse en ninguna de sus partes, crujiente y de sabor muy bueno. Excelente para ordenar de primer plato. La versión de mojo de ajo, buena, denotaba una mantequilla de calidad y el preparado a la diabla con un picor lejano que combinaba bien con un descolorido dulzor.

Tienen barra fría y los fines de semana tienen música en vivo para amenizar a los comensales.

Mariscos Terranova

Domicilio : Av. Terranova #415, Fraccionamiento Terranova, Guadalajara, Jalisco.

Horario : De lunes a domingo de 10:30 am a 6:30 pm

: De lunes a domingo de 10:30 am a 6:30 pm Teléfono: 3336417981

