Guadalajara es una ciudad que ofrece una amplia variedad de platillos en restaurantes y a nivel de calle, y bien podría ser la capital de las tripas en este país, pues difícilmente se encuentra un lugar con tan variopinta oferta en cuanto a presentaciones y estilos de preparación de este manjar.

Círculo Informador en colaboración con el Buen Diente GDL te presenta el Top 10 de los mejores sitios para degustar a la víscera reina en la ciudad.

El conteo se realizó en colaboración con diversos comensales para que dieran su opinión: “Algunos lugares fueron toda una sorpresa para mí, pues sirven tripas en tres versiones: con caldo, blandas doradas en su grasa y a las brasas”, comenta Claudio de Angelis, creador del canal en Instagram, el Buen Diente GDL.

El gozoso cronista de manjares callejeros también señala que “es impresionante que hay lugares que han renovado la forma de presentar el platillo; hay quien lo sirve ahora con tuétano, sirven pellizcadas de tripa o incluso la sirven en torta, aunque me tocó ver un lugar donde venden chicharrón de tripa, que no lo he visto en otro sitio, porque seccionan la parte grasosa y se prepara en ese estilo”.

Con todo, esta aventura investigativa sobre las tripas ha dado, también, como resultado el conocimiento de naciones donde se consume la tripa, explica el emprendedor, “tal es el caso de Corea del Sur, pues les encantan las tripas y hay un restaurante coreano en la ciudad muy sabroso, que tiene tripa en su menú”.

Por motivos como el anterior, detalla De Angelis, la Zona Metropolitana de Guadalajara es un lugar “privilegiado” en cuanto a la variedad gastronómica en la que se pueden disfrutar de las tripas, “y es que esto es gracias a quienes han venido de todas partes del país, que yo creo que han contribuido a que esta ciudad se convierta en un espacio rico en este platillo, a los que debemos sumar comunidades como la coreana, la argentina, la brasileña y la uruguaya”.

¿Listo? Conoce los 10 sitios ideales para comer tripas en Guadalajara y buen provecho.

