Sin duda las tripas son un manjar que encuentra su diversidad de sabores y texturas en sus distintas formas de preparación y presentación, desde los tacos que la sirven troceada y dorada a las brasas hasta la versión blanda y cocida hasta la ternura, pasando por las fritas que crujen sonoramente al morderse; de esta forma, gracias a lo que nos ha ido presentando Buen Diente GDL, es posible aventurar que Guadalajara bien podría ser la capital nacional de la tripa y, además, con una especialidad que la distingue en el panorama gastronómico y vuelve única su presentación.

Así, para el emprendedor y político Claudio de Angelis, las tripas en Jalisco presentan una forma especial de servirse, “y si nos apuramos, puede ser únicamente en la Zona Metropolitana, porque incluso en Arandas -la capital del taco en la Entidad- he visto que sirvan con caldo las tripas, blanda y semidorada, muy reconocidas, sobre todo con Don Ramón, a donde vienen de visita gente de los Estados Unidos o de otros Estados, lo ven en redes y es un hervidero de comentarios, cada forma de preparación despierta pasiones; en algunos lugares quizá no les guste tanto y, en otros, se acompaña de otras vísceras -como en la tradicional ‘pepena’- para no servirla sola (y también es deliciosa)”.

Lo que, en opinión del amante de la comida popular, puede decirse de las tripas en la ciudad es que “existen de muchos tipos en cuanto a preparación, y nos han enriquecido el panorama; pero la que se sirve con caldo de jitomate tiene, por lo menos en voz de quienes la sirven, una historia detrás. En Tripitas ‘El Rojo’ -en Santa Teresita- se dice fue el padre del actual propietario quien comenzó esa tradición; aunque lo mismo sucede con Tripitas ‘Don Ramón’ -las célebres de calle Chiapas y Ávila Camacho- pues no se trató de una ocurrencia nada más, sino de asociar el ‘ahogo’ de las tortas y hacer uso de un caldo de jitomate. En ambos casos coincide el relato al indicar que esto comenzó, más o menos, en los años cincuenta”.

¿La conclusión? “El lugar ideal -creo- para comer tripas en México es Guadalajara”, sostiene De Angelis, “y si nos ponemos presuntuosos, la capital del taco de tripa en el país es Guadalajara”.

CT