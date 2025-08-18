Las comidas más memorables en vacaciones no necesariamente se cuentan por lo que está en el plato durante. Muchas veces también pesa el ambiente, la atención y la integración de todos nuestros sentidos para competir cada bocado en un acto divino.

Lejos de ser una reflexión poética, es lo que buscan cada vez más comensales mexicanos al momento de decantarse por salir a comer, explica Juan Luis Reed, director Sr de la plataforma OpenTable para América Latina.

“Cada vez optamos más por experiencias sofisticadas al momento de elegir dónde disfrutar de una experiencia gastronómica”, explica Reed en entrevista con EL INFORMADOR. Lo dice con datos bajo el brazo, de acuerdo con una investigación realizada por el portal mencionado y la aplicación de viajes Kayak.

El estudio muestra un cambio en la tendencia de la cocina que ofrecen los hoteles, que experimentó en los últimos años una creciente diversificación. “Los menús se han vuelto más sofisticados y eso lo agradece el comensal mexicano”.

Tanto, que un 85% de los turistas consideran que mejoró la oferta culinaria de los hoteles desde su primera visita y de hecho, uno de cada dos viajeros elige dónde quedarse por la oferta de gastronomía que encontrará en su alojamiento.

En México se plasma en que los restaurantes de hoteles no solamente cada vez cuentan con más asistencia, sino que ha crecido la tendencia de personas que los visitan expresamente para comer, independientemente de que se hospeden en ellos o no, explica Reed. De hecho, un 90% de los comensales se volvería a quedar en el mismo recinto solamente por la gastronomía que brindan.

Usando las opiniones de sus usuarios, la plataforma dio forma a un top de restaurantes de hotel en México, listado de 50 recintos que toman en cuenta múltiples factores, desde calidad, originalidad, arquitectura y servicio. Y Jalisco está presente con una serie de conceptos gastronómicos de punta:

* 360°Rooftop Bar del Hotel RIU (Guadalajara).

* Hacienda San Ángel Gourmet (Puerto Vallarta).

* The Iguana Restaurant & Tequila Bar (Puerto Vallarta).

* Mikado – Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa (Puerto Vallarta).

* Puerto Manjar (Puerto Vallarta).

En cifras

—60% de los viajeros mexicanos publica más de lo que come que de los lugares que visita durante sus vacaciones.

—67% elegiría comer en un restaurante de hotel primero por el aspecto de sus alimentos y cómo lucirían en sus redes sociales.

Con información de Plataformas OpenTable y Kayak.*

