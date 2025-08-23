Sábado, 23 de Agosto 2025

Qué gran lugar

Mariscos Bitacheros La Irene, en Pedro Moreno, destaca por su originalidad y frescura

Por: @superchofo

Disfruta de una gran selección de comida del mar en Mariscos Bitacheros La Irene. ESPECIAL

Hay lugares que toman su personalidad por su originalidad y Mariscos Bitacheros La Irene es uno de ellos. En el fondo de un estacionamiento público en Pedro Moreno, a unas cuadras abajo de Av. Chapultepec, se encuentra este novedoso lugar al que le traía muchas ganas. La cosa es que sólo abre de viernes a lunes y no siempre coincidía. Así que, pues, me tomé el tiempo y agendé para ir.

Como si fuera un pop up que pones y quitas, este restaurante que inició con seis mesas y que ahora cuenta con una docena, cada día agranda su tamaño porque su demanda no para de crecer, y es que no son emprendedores, sino que emanan de un grupo que tiene entre sus negocios Mashaca Machin (reseña 255 del 25 de marzo 2025) y Válgame Deos, un mismo lugar que abre con diferente nombre, tanto en la mañana como aguachiles en la tarde allá por Santa Tere.

Ahí, y ya entrado en gastos, llegamos Daniela y yo a probar las delicias que elaboran, un viernes de karaoke, y que te platico aquí.

Iniciamos con una muy buena botana palmera ($135), la presentan en un plato hondo de peltre, la preparan mezclando tres tipos de camarón: seco, cocido y crudo. Le dan una buena bendición con su salsa de aguachile rojo, añaden cebolla cortada en pluma, rodajas de pepino persa y un poco de cilantro a manera de decoración. La idea es uno mismo prepararse las tostadas. Juegan con las texturas, dando como resultado una fiesta al paladar, de picor bajo/medio y de gran sabor.

Seguimos con un pulpo zarandeado (o bien, también llamado pulpo cachondo) ($280), son un par de tentáculos cocidos que pasan por el grill bien embarrados con su adobo de la casa a base de habanero tatemado y mantequilla, dejándolo con muchos doraditos en sus ventosas. Lo presentan con tres tacos pequeños de frijol, en tortilla de maíz muy bien embarrados con ese adobo y paseado por el mismo grill a manera de tacos olvidados, y acompañan con una pequeña ensalada y salsa martajada para que te armes tus tacos, rellenes los de frijol o bien le entres con cuchillo y tenedor. Obvio hice las tres versiones.

Depuesito llegó una quebradora bitachera ($95), en un mason jar (estos envases de cristal) introducen un taco dorado de papa y unos camarones secos y col cortada en julianas, y bañan con una salsa con base de caldo de camarón, con un picor medio y un dejo cítrico que queda al final. Un platillo tan sencillo como fresco.

Por último, y sabedor que “a chillidos de marrano, oídos de matancero” (como dice mi amigo Lalo Vidrio), no podíamos irnos sin probar su tostada bitachera ($75). Aquí la ofrecen de aguachile colorado o de ceviche; nosotros optamos por la de aguachile, ya que habíamos probado la botana palmera y ésta lleva la misma salsa de este aguachile que está deliciosa: ligera, picosa, cítrica e inolvidable. Qué gran lugar. ¡Larga vida Mariscos Bitacheros La Irene!

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 5

Mariscos Bitacheros La Irene

Domicilio: C. Pedro Moreno 1327, Col Americana, Americana, Guadalajara, Jalisco.

Horario: viernes a lunes de 1:00 pm a 7:00 pm.

IG: @mariscos_bitasheros.

