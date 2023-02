Pocos lugares a los que he asistido a su apertura han logrado llamar mi atención. Siempre hay un faltante: falta de coordinación, la comida no esta en su punto, los meseros no estan capacitados, etc. Pero en Casa MaRo, que por cierto el nombre es un homenaje a las madres del matrimonio compuesto por formado por Karla y Francisco (Martina de ella, Rosa de él).

Ambos no son ajenos a este gremio, ya que siguen teniendo mucho éxito en su restaurante La cueva de Don Cenobio en casa Sauza de Tequila, Jalisco. Mismo que reseñe con el número 71 (ésta es la #161) allá por la primer semana de mayo 2021. Aquí todo estuvo a la perfección, cual relojito suizo. Comida, atención, servicio.

Con tan solo 3 semanas en operación, ahora, ya me han escrito para preguntarme por él un par de veces. Algo están haciendo bien.

De inicio pedimos un ceviche de dorado en láminas y chile ($180). Es una entrada muy original, en un platón hondo. Los presentan en láminas, un platillo tan común al que siempre hemos imaginado cubicado que además, es curtido en vinagre y limón real. Pero aquí le da un toque diferente, y es que a veces es eso lo que buscamos, salir de la caja y comer lo que nos gusta con un nuevo sabor o presentación. Lo bañan con una salsita macha de muy bajo picor y su verdurita muy cortadita en cuadros muy pequeños.

Seguimos con el encacahuatado ($170, en la foto), es un plato excepcional que me gustó mucho, una pechuga de pollo cocinada en horno por varias horas, dejando un textura muy tersa a la que bañan con un mole a base de cacahuate con mucho aroma y gran sabor a esta semilla tostada, que amalgama perfecto con los chiles secos y bien ligado con un caldo. Acompañan con un arroz meloso, ése que parece risotto pero sin el kilo de mantequilla y parmesano con el que lo acaban. Adornan con un duro de queso cotija muy bueno.

De postre pedimos dos para compartir, Natalia ($80), que es una capirotada muy bien lograda y flan de cajeta y tequila Sauza ($90), de gran sabor pero lo que me agradó más fue que ambas venían con un helado de sabor maracuyá muy suave que a todos maravilló. Ellos hacen el helado con la mejor fruta que encuentran, por lo que siempre esta cambiando.

Esta semana (25 y 26 de febrero) en el camellón de Manuel Acuña frente al nuevo Consulado, en Monraz, estará Decora Bazar, espacio en el que he encontrado muy buenas propuestas de comida en otras ocasiones. Me encontré con las organizadoras y me comentaron que sí habrá algunos puestos de comida; tacos árabes, la panadería Alveolo con sus delicias, hamburguesas, elotes y tacos entre otras cosas. Vale la pena ir con la familia para romper la monotonía del fin de semana.

Asiste

Casa MaRo

Sede: Av. Justo Sierra #2573, Arcos Vallarta, Guadalajara

Av. Justo Sierra #2573, Arcos Vallarta, Guadalajara Horario: Martes a sábado de 08:30 a 23:00; domingo cierran a las 17:00 horas. / Lunes cerrado.

Martes a sábado de 08:30 a 23:00; domingo cierran a las 17:00 horas. / Lunes cerrado. Teléfono: 3339250574. / IG: casamaro.mx



Evaluación

Comida 5

5 Lugar 4.5

4.5 Servicio 4.5