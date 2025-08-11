Pensión Mujeres Bienestar: Así puedes detectar un intento de fraude

Ante la difusión en redes sociales y mensajería de un falso bono de 2 mil 750 pesos para mujeres de 18 a 63 años, presuntamente como un programa social, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que esto es un fraude y no corresponde de ninguna forma a la Pensión Mujeres Bienestar.

Este Programa para el Bienestar, está dirigido exclusivamente a mujeres mexicanas de 60 a 64 años de edad, sin importar su condición social o lugar de residencia. El apoyo consiste en un pago bimestral de 3 mil pesos y su objetivo es reconocer el trabajo de toda una vida de las mujeres.

La Pensión Mujeres Bienestar tiene abierto su registro este mes de agosto. El trámite es presencial y gratuito, sin intermediarios, y se realiza únicamente en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE, donde servidoras y servidores de la Nación organizan, verifican la documentación y confirman el registro.

Para el registro no se solicita ningún depósito, transferencia ni datos bancarios, ni en persona ni por medio de sitios web ni mensajes de texto.

Estas son algunas alertas de fraude:

Se recomienda monitorear los canales oficiales del Gobierno de México, como el portal oficial de los Programas para el Bienestar y páginas gubernamentales que puedes reconocer porque incluyen en su dirección "gob.mx".

