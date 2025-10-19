En redes sociales se ha hecho viral publicaciones sobre “Bobi", catalogado como uno de los perros más viejos del mundo, que de acuerdo a sus dueños falleció a la edad de 31 años, en 2023;

No obstante, de acuerdo a un artículo de National Geographic, este título se le fue retirado ya que no había pruebas contundentes de que su longevidad fuera cierta.

Cabe destacar que Bobi no ha sido el único perro registrado como el más viejo del mundo, pues el mismo artículo dio a conocer otros dos caninos que también son reconocidos por ser de los más longevos.

Bluey la perra más vieja del mundo

El récord del perro más longevo de la historia vuelve a pertenecer a Bluey, una perra pastor australiano que vivió desde el 7 de junio de 1910 hasta el 14 de noviembre de 1939, alcanzando los 29 años y 5 meses, casi el doble de la expectativa de vida promedio de su raza. Cabe destacar que falleció debido a que se le aplicó la eutanasia.

Un chihuahua longevo de EU

En cuanto a los perros vivos más longevos, Spike, un chihuahua estadounidense nacido en noviembre de 1999, ostenta el récord, con una edad actual de 24 años y 3 meses.

¿Cuál es la edad máxima para los perros?

Hay varios factores que determinan la edad máxima de un perro, como el tamaño, la raza, la genética y los cuidados.

Los perros pequeños suelen ser los más longevos, llegando en algunos casos a vivir 18 o incluso 20 años; por otro lado, las razas medianas suelen rondar entre 12 y 15 años, mientras que las razas grandes y gigantes rara vez superan los 10-12 años.

Con información de National Geographic.

