Aprende a hacer un deshumidificador casero

La humedad en casa es un problema frecuente que puede traer consigo varios inconvenientes: desde mal olor hasta la proliferación de moho y hongos que afectan tanto la salud como la estructura de la vivienda.Para combatirla, no es necesario recurrir a costosos dispositivos comerciales. Existen métodos caseros y accesibles que pueden hacer maravillas en la reducción de la humedad, utilizando materiales fáciles de encontrar y a precios bajos.Un deshumidificador casero puede ser una opción eficaz, económica y ecológica para mejorar la calidad del aire en tu hogar. Además, si eres de los que prefieren soluciones más naturales, hacer uno con ingredientes que ya tengas en casa puede ser una alternativa muy útil.La humedad en casa no solo es incómoda, sino que también puede tener efectos negativos en la salud y en la estructura de tu hogar.El exceso de humedad en interiores, genera un ambiente propenso al crecimiento de moho, hongos y ácaros, lo que puede desencadenar alergias, problemas respiratorios y otros trastornos de salud. Además, la acumulación de humedad puede dañar las paredes, los techos y los muebles, provocando manchas, mal olor y hasta deterioro en la pintura y los materiales. Por lo tanto, es crucial controlar los niveles de humedad en el hogar para evitar estos problemas.Con pocos materiales y algo de ingenio, puedes crear un deshumidificador efectivo para tu hogar.De acuerdo con el sitio "Ecología Verde", para hacer un deshumidificador casero, necesitas algunos ingredientes simples que probablemente ya tengas en casa:Crear tu propio deshumidificador casero es muy sencillo y económico. Aquí te damos los pasos.Con bicarbonato de sodio:Con sal gruesa:Con carbón activado:Ubica los recipientes con bicarbonato, sal o carbón en las habitaciones más propensas a la humedad, como el baño, la cocina, sótanos o habitaciones sin buena ventilación. También puedes colocarlos cerca de las ventanas si notas condensación, o en los rincones de las paredes donde se acumula más humedad.Hay otras soluciones caseras que pueden ayudar a mantener un hogar seco y libre de humedad.