“Frankenstein”, la última obra maestra de Guillermo del Toro, está a punto de estrenarse y el público no puede esperar para verla en cines.

La cinta, que promete ser una de las mejores del año, será proyectada en algunas salas del país, y Netflix ya dio a conocer la lista oficial que a continuación te revelaremos.

¿Cuándo se estrena Frankenstein en México?

Cabe destacar que la fecha de estreno en cines será el próximo 23 de octubre. Por otro lado, el estreno en la plataforma de streaming Netflix está programado para el 7 de noviembre.

¿De qué trata Frankenstein de Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro ha confirmado que su versión de Frankenstein será una adaptación muy fiel a la novela de Mary Shelley, más cercana al enfoque filosófico y humano que al terror clásico.

No será una versión del monstruo clásico como las de Universal, ni una película de terror convencional: Del Toro quiere que sea una historia profundamente humana y dramática.

Del Toro opina sobre su última obra maestra

Fue en el Festival de Cine de Venecia donde Guillermo compartió lo que significa para él, en su vida profesional y personal, este filme.

Del Toro destacó que es uno de los proyectos en los que ha trabajado durante décadas, lo que demuestra la entrega y el profesionalismo que el director tomó para esta cinta.

"Siempre esperé que la película se hiciera en las condiciones adecuadas, creativamente, para lograr el alcance que necesitaba, para que fuera diferente, para hacerla a una escala que permitiera reconstruir el mundo entero", explicó.

Asimismo, destacó el significado personal que tiene para él: "Es una especie de sueño, o más bien, una religión para mí desde niño", declaró en rueda de prensa del festival.

