MTV cierra sus canales de música: ¿cuál será el último día de transmisión?

La música tiene la magia de teletransportarnos al pasado, así como a inolvidables recuerdos y hacer sentir de diversas maneras al ser humano y esto es lo que fue MTV para su fiel público.

¿Qué le paso a MTV?

Paramount, la casa matriz de MTV, ha anunciado la cancelación definitiva de sus cinco canales de música a partir del 31 de diciembre, fecha en que será el último día de transmisión.

La decisión se tomó a partir de una combinación de factores económicos y culturales que han erosionado el modelo tradicional de MTV.

Público reacciona a la cancelación de MTV

MTV ha sido uno de los canales de música de televisión que ha marcado a generación tras generación. La nostalgia que transmitía con su programación retro entre la música actual es una mezcla de sentimientos en el público que difícilmente hará que lo dejen en el pasado, pues el recuerdo de este siempre vivirá en ellos.

Ante la triste noticia las y los fans de MTV, colapsaron en redes con sus reacciones al respecto.

Una leyenda en la industria musical

MTV, o Music Television, nació en Estados Unidos el 1 de agosto de 1981, revolucionando la forma de consumir música al transmitir videos musicales durante todo el día.

Durante las décadas de 1980 y 1990, MTV se convirtió en un ícono cultural, impulsando la carrera de artistas como Madonna, Michael Jackson y Nirvana, y creando programas que marcaron época, como The Real World y Total Request Live.

Con la llegada de plataformas digitales como YouTube y Spotify, MTV dejó de centrarse únicamente en la música, ampliando su contenido a reality shows y entretenimiento en general.

El final de MTV es el cierre de uno de los ciclos más significativos en la historia de la televisión; marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento y la música, siendo considerado uno de los pioneros en este ámbito, y que, sin duda alguna, su público melómano nunca olvidará.

