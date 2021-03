Ese recado yucateco

Hace un par de semanas fui con mi hijo a este nuevo lugar; Elefante Sabio Café. Tiene un par meses en funcionamiento y ha ganado adeptos día con día. Inició como muchos lugares que tenemos en la ciudad, girando alrededor del café, de su tostado y sus aromas, y en una plática de amigos (los socios pues), decidieron dar el salto y hacerlo un café con servicio todo el día. Tienen su laboratorio del café y su tostador en el mismo restaurante y ahí hacen sus pruebas de tostado de los granos que van llegando para elegir el punto que más sabor aporte.

El lugar tiene mucho colorido e incluso algunos murales que sobresalen en sus paredes, es una casona con mucha personalidad, es acogedor y con varios salones y patios para escoger donde mejor te venga sentarse, su servicio es muy bueno y atento… Y su comida se las platico:

Mi hijo pidió unos chilaquiles verdes $89 vienen en un plato hondo, muy bien servidos, generosos, vaya. La salsa no era tan espesa como a mí me hubiera gustado (fuimos los primeros en llegar al restaurante, y le faltaba concentrarse un poco más; eso se logra con el tiempo a través de las horas que se tienen caliente) pero era de muy buen sabor y con un balance perfecto, ya que no siempre se logra fluctuar entre lo ácido y lo dulce y aquí tenía un punto medio muy bien logrado. Le ponen un sombrero de huevo estrellado, tienen crema y queso fresco.

Yo me incliné por unos chilaquiles negros $125. Son espectaculares, la salsa es a base de recado yucateco, esta pasta que se elabora con chiles chawa (muy parecidos al de árbol, pero con menos picor) a los que asan hasta que suelten todo su aceite y luego prenden fuego a ellos hasta incinerarlos. Después, se muelen junto con cebolla tatemada y especias como pimienta, laurel, orégano y clavo, hasta formar una pasta negra con sabor a ceniza. Aquí los chilaquiles tienen ese sabor característico de recado (que por cierto no pica nada) con un sabor dulce muy ligero y un dejo profundo a recado, que no llega a cansar nunca. Lo acompañan con un huevo estrellado y una lluvia de chorizo muy bien cocinado.

Todos los platos de chilaquiles tienen como guarnición un platito aparte de frijoles con veneno, que son estos que adentro tienen un buen pedazo de carne, en este caso costilla, que le da un gran sabor y ganas de pedir más.

Por recomendación del chef, pedí una infladita de maíz $95. Es de masa azul de este fabuloso restaurante del que pronto les platicaré llamado Xokol. Es excepcional el sabor de sus masas, tienen azul y rosa. Pero volviendo a la infladita, viene rellena con una buena embarrada y chicharrón prensado en salsa de chile guajillo y ancho. Por encima le ponen una buena porción de crema de rancho y queso Cotija rallado y adornan con una ramita de cilantro y cebolla encurtida, es deliciosa y tiene todo para que crezcamos y nos desarrollemos sanamente.

¡Sé feliz!

Infladita de maíz. ESPECIAL

Toma nota

Elefante Sabio Café

D. Francisco Rojas González #84, Arcos Vallarta, 44130 Guadalajara, Jalisco.

H. 8:30 a 21:00 horas.

T. 3329529457.

Comida: * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * *