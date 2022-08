El secreto mejor guardado del Sur

Quedé con mi buen amigo Paco, quien me aventó a la aventura de escribir y hacer reseñas gastronómicas, para desayunar y platicar sobre un nuevo proyecto, del que ya les contaré pronto. La cosa es que, como él vive en el Sur, yo le dije “llévame a un buen lugar, que por el Sur conozco poco”. Al paso de unos minutos me mandó un mensaje de que nos veríamos en Coco Café. La verdad es que si no fuera por ésta maravillosa app llamada Waze no daba con el lugar, ya que parece ser un oasis en esta colonia, frente a Bugambilias, llamada La Tijera.

Así como lo expresé, el lugar es un verdadero oasis: bonito, limpio, muy agradable de verdad, con jardines que rematan en terrazas, con mucha gente (para haber sido viernes por la mañana) prácticamente lleno y con lista de espera. Tienen 7 años de haber abierto y han pasado por 3 remodelaciones, lo que los ha hecho un poco laberínticos y sorpresivos, ya que llegas a una sala de espera y no vez comedor alguno.

Cabe mencionar que tienen su propio estacionamiento, ya que es imposible dejar el auto por ahí, por lo estrecho de algunas calles.

Y pues bien, te reciben con pan de la casa, horneado allí mismo, del que la verdad no pedí, pero se veía y olía muy bien. Inicié, a sugerencia de la mesera, con una quesadilla italiana ($120, en la foto), son tres mitades de tortilla de harina, de tamaño grande, doblada por la mitad formando triángulos. Vienen rellenas de un mix de quesos entre los que identifiqué manchego, monterrey y mozzarella, al que le ponen unas rebanadas de tomate y una buena untada de un bien logrado pesto. Está de lo más bueno y la explosión de sabores es extraordinaria. La acompañan con una ensalada de lechuga, tomates cherry y champiñones crudos en rodajas con un aderezo ranch, también de la casa.

Seguimos con unos chilaquiles enmolados ($115), vienen los totopos en triángulos de mediano tamaño, como de bocado, muy bien sarteneados e impregnados de ese mole de un color rojo muy ennegrecido y dulzor tan característico, los decoran con una crema liquida y queso fresco desmoronado por encima. Se acompaña de un platito hondo con frijoles muy machacados. De sabor fuerte y dulce a la vez, esta combinación, inusual resulta muy gratificante al paladar y adictivo para la mente.

Finalmente llegó un omelette bacon special ($125) la verdad siempre he sido muy exigente con los tocinos en todos los lugares que he visitado, y de todos, aquí encontré el mejor. Viene troceado, de un grosor que rebasa toda normalidad y un dorado perfecto que reconoces a cada mordida. Como buen platillo, también viene con un queso muy fundido, champiñones en rodajas y tomates en conserva. Todo se acompaña con una ensalada de lechuga, germinado de alfalfa y suprema de mandarina; así como con su rico aderezo casero ranch.

¡Sé feliz!

Asiste

Coco Café

Ramal de La Tijera 701, La Tijera, 45647 Jal., México

Horario de martes a domingo de 7:15 AM a 3:00 PM (domingo abre a las 8:00 AM)

Tel 3336865412

IG @cococafe.cocina

Evaluación

Comida 5

5 Lugar 4.5

4.5 Servicio 4.5