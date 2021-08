El camino de la publicidad y el éxito

La mexicana Sandra Valencia ganó dos leones de oro en Cannes, por su trabajo publicitario con la empresa alemana Serviceplan. Egresada de la Univa, Sandra volvió a su alma mater esta semana para dar la conferencia “Innovación en publicidad: Camino a Cannes”. Además de la sesión presencial, la charla se transmitió en las redes sociales de la universidad (como Alumni Univa en Facebook).

Su llegada al campus universitario fue como “Volver de las vacaciones”, solo que más de un lustro después de haberse titulado. Valencia platicó sobre esa sensación de retorno a las aulas donde comenzó su aprendizaje: “Es muy emocionante volver exitosa, uno no se la cree del todo hasta que está compartiendo con los alumnos de la misma forma en que alguna vez alguien compartió conmigo. Se siente muy grato, me emociona poder compartir algo que a lo largo de siete años puedo sintetizar a los estudiantes, cuál fue mi recorrido, qué fue lo que me tomó para llegar ahí y cómo influyó bastante para llegar aquí”.

El reconocimiento en Cannes es reflejo del trabajo arduo, que culmina todo un gran esfuerzo y dedicación detrás: “El festival de Cannes es el más grande dentro de la publicidad. Es un honor y una locura que a mi edad, con la experiencia que tengo, ya estar ahí dentro de los mejores creativos del mundo. Todavía me lo tengo que decir. Le aporta otro valor que sea una mujer, y mexicana, trabajando en extranjero. Me hace querer motivar a más chicos, que den ese primer paso hacia afuera. Más allá de los reconocimientos es una valoración constante de los demás colegas, poder tener plataformas hablando con diferentes jueces de nivel internacional, o con clientes en Corea, Dubái, Chile”.

Sandra detalló cómo fueron esos procesos de crecimiento y desarrollo desde las aulas: “Fue muy importante encontrar mentores y colegas dentro de la universidad. Recién entré a la Univa y conocí a un chavo que estaba por egresar: me dio tips, si quería empezar a trabajar antes, como echarle más por mi cuenta (estudiar fotografía, diseño gráfico, algo más allá). Me di a la tarea de durante mi primer año dedicarme a eso para encontrar mi primer trabajo. A la vez tuve mentores, como la maestra Liliana (presidenta de Academia de Publicidad, del Departamento de Comunicación Lenguajes y Multimedia), que siempre que tenía una pregunta me contestó de la forma más honesta y crítica. Tenía compañeros que también me retaban de una forma constructiva. Siempre era cómo poder hacer más. Creo que dentro de la Univa tuve ese espacio para tener la flexibilidad de tener compañeros de otras carreras. También escuchar a diferentes personas que venían a hablar a la escuela, como Raúl Cardós. Fue muy inspiracional”.

Tras titularse y decidir estudiar en el extranjero vino un reto, muchas veces poco mencionado: el factor de los idiomas, sobre lo que nos contó: “Sí o sí aprendan otro idioma, así sea el inglés. No solo por poder trabajar en otro país, sino por poder conectar con personas de diferentes nacionalidades. Aunque no lo dominemos sí mantenerlos abiertos a la cultura. Creo que en México se nos facilita, nos gusta dar la bienvenida, compartir. Eso mismo nos abre las puertas en otros lados, a los mexicanos siempre se nos recibe muy gratamente”.

Además de inglés y alemán, Sandra ha estudió italiano y francés: “Me interesaría mucho aprender portugués. Pero así sean unas palabras, es un gesto de apertura, las personas se alegran bastante. En publicidad hablamos mucho de insights: eso se puede lograr más fácilmente si conocemos la cultura. Ayuda mucho al trabajo”.

La elección de su maestría en el extranjero fue por sus planes a seguir, con las metas claras: “Quería dar un paso más para mejorar mi creatividad en cuestión de concepto y redacción. Me fui a Miami Ad School en Berlín, entré a un programa de dos años de maestría en redacción publicitaria. Lo que me dio la escuela fue una exigencia de cuando creemos que ya tenemos la idea seguir, comparar, ser críticos. También exponerme a tantas culturas”.

El programa de maestría la llevó a Japón y Los Ángeles, además de ganar un premio en Londres, por lo cual la invitaron a New Blood Academy: “Ahí conocí a otros talentos emergentes, lo que me motivó bastante para buscar un mentor, qué tipo de trabajo me veo haciendo. Me invitaron a trabajar a Serviceplan, donde creé estos últimos dos proyectos que ganaron”.

Uno de los proyectos ganadores fue Meltdown Flags, del cual abundó: “Cuando llegué empezamos a trabajar en él, la idea estaba entre hacer algo sobre el calentamiento global, con algo político. Iba a llegar la COP 25. Con ello llegamos a Meltdown Flags, que se traduce como: Las banderas del deshielo. Es una representación del deshielo glacial, en una representación hacia el 2100. 2050 es el año para que reducir el incremento de temperatura global según los acuerdos de París. Las banderas muestran el deshielo al reducirse el blanco. Me tocó hacer de todo en el proyecto, con un equipo pequeño de cinco personas. Hice investigación, hablé con científicos, entrevisté a glaciólogos, contacté con organizaciones que tratan el cambio climático. Con el CEO de la agencia buscamos qué es mejor, cómo presentarlo”.

En su charla, Sandra sintetizó en seis frases el camino a seguir para una carrera exitosa: “El primer paso es el más importante, Las fronteras están en tu mente, Comienza antes de que estés listo, No sigas nombres, sino personas, Crea tu red de apoyo, No hay equipo muy pequeño”.

