La UdeG no grita, ruge: así comenzó la temporada deportiva 2025

Con una atmósfera vibrante y el inconfundible rugido de la manada, la Universidad de Guadalajara dio inicio oficial a la Temporada 2025 del equipo de futbol americano juvenil, este 5 de octubre en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Desde las primeras horas del domingo, el ambiente fue de pura energía y entusiasmo. Las gradas se llenaron de estudiantes, familias y aficionados, todos portando orgullosamente los colores amarillo, negro y rojo que distinguen a los Leones Negros. Con batucada, porras y gritos de aliento, el público demostró su apoyo incondicional y su deseo de ver crecer el deporte universitario.

Este inicio de temporada fue especialmente significativo para la comunidad universitaria.

Tras el reciente cambio en la Rectoría General, la maestra Karla Planter, nueva rectora general de la Universidad de Guadalajara, encomendó a la Coordinación General de Servicios Universitarios (CGSU) el relanzamiento de las disciplinas deportivas que fomenten la integración, la identidad institucional y el sentido de pertenencia entre los universitarios.

Durante la ceremonia inaugural, el coordinador general de Servicios Universitarios, Juan Carlos Guerrero, dirigió unas palabras a los asistentes, resaltando la importancia del deporte como espacio formativo:

“Nos da mucho gusto estar aquí. Reciban un saludo muy afectuoso de la maestra Karla Planter, quien nos permitió relanzar estos espacios deportivos”, expresó Guerrero, reafirmando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de las actividades atléticas y recreativas.

Uno de los momentos más simbólicos del evento fue la patada inaugural de temporada, a cargo de la secretaría académica, Sabrina Medina, quien fungió también como madrina del equipo junto con Guerrero.

Su participación fue recibida con aplausos y ovaciones, pues representó un gesto simbólico del creciente papel de las mujeres en el ámbito deportivo universitario, abriendo espacios para su presencia activa tanto en la gestión como en el campo de juego.

Previo al inicio del encuentro, los padrinos sorprendieron a los jugadores con bengalas de humo en los colores institucionales, que los deportistas encendieron al ingresar al campo. El resultado fue un espectáculo visual impresionante: una cancha envuelta en tonos amarillos, negros y rojos, símbolo de orgullo y fuerza para la comunidad universitaria.

El ambiente se mantuvo enérgico durante todo el evento gracias a la presencia de Leomus, la botarga oficial de los Leones Negros de futbol americano, quien animó a las gradas, convivió con los asistentes y mantuvo viva la emoción del público.

Este Kick Off Juvenil 2025 marcó no solo el inicio de una nueva temporada deportiva, sino también el comienzo de una etapa renovada para la Universidad de Guadalajara, en la que el deporte vuelve a ocupar un papel central como herramienta de integración.

Más allá del marcador, este partido simbolizó el arranque de una nueva era para el deporte universitario: un espacio para fomentar comunidad, orgullo e identidad de león entre estudiantes y aficionados. Sin duda, un comienzo prometedor para una temporada que busca inspirar y unir a toda la Universidad de Guadalajara bajo una misma pasión: el espíritu de la manada.

