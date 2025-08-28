INAPAM: Tres restaurantes con buenos descuentos para disfrutar de una cena por el Día del Abuelo

Con motivo del Día del Abuelo, los adultos mayores que cuenten con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden aprovechar atractivos descuentos en varios restaurantes del país.

Esta credencial, disponible para personas a partir de los 60 años, forma parte de un programa creado en 1979 para apoyar a los adultos mayores en México, brindándoles acceso a múltiples beneficios, entre ellos descuentos en alimentos, salud, transporte y más.

Para celebrar esta fecha especial, te compartimos tres restaurantes donde puedes cenar con descuento presentando tu credencial del INAPAM:

Bisquets Obregón

Muy popular entre el público mayor, ofrece 5% de descuento en paquetes individuales y hasta 11% en consumo a la carta. Solo necesitas mostrar tu credencial vigente.

Toks

Al registrarte en el programa de lealtad "A comer Club", puedes obtener un 10% de descuento. Además, al registrarte directamente en el restaurante, recibirás un obsequio de bienvenida en tu primera visita.

Panda Express

De igual manera, también forma parte del mismo programa que Toks, por lo que también ofrecen el 10% de descuento a adultos mayores registrados en "A comer Club".

Cabe recordar que estos beneficios son adicionales a los que INAPAM publica cada año en su directorio oficial, el cual incluye cientos de descuentos en todo el país, organizados en áreas como salud, transporte, cultura y más. El listado completo se puede consultar en: gob.mx/inapam.

Disfrutar del Día del Abuelo puede ser más accesible gracias a estos beneficios.

SV