Debido al éxito que la saga de " Harry Potter " ha logrado en todo el mundo desde "La piedra filosofal" —y más aún con el estreno del mundo cinematográfico—, diversas marcas han aprovechado el fenómeno para elaborar y vender sus productos utilizando la imagen del mago más conocido a nivel internacional y su mundo mágico.

Entre los productos que se pueden encontrar con la marca "Harry Potter" se cuentan sudaderas, playeras, trajes, maquillaje, juguetes de colección, bloques de construcción, videojuegos y también alimentos.

En esta última categoría, la marca de donas y cafetería estadounidense, Krispy Kreme, es ahora otra de las multinacionales que se unen al mercadeo de productos con la imagen del mundo creado por J. K. Rowling .

¿Cuándo salen a la venta las donas Krispy Kreme de Harry Potter en México?

A través de las redes sociales de Krispy Kreme México (@krispykrememexico), la famosa cadena de cafetería dio a conocer desde hace días algunas fotografías de donas decoradas a la manera de cada una de las casas del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería —Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin—.

En Estados Unidos, el lanzamiento de las donas de edición limitada se llevó a cabo el 18 de agosto, mientras que en México, las donas han llegado este viernes 29 de agosto a todas las sucursales del país.

¿Cuáles son las presentaciones de las donas de Harry Potter?

A continuación, te compartimos el "mágico menú" especial que estará disponible en las tiendas Krispy Kreme desde este viernes y hasta el 9 de septiembre. ¡ Dime tu casa en Hogwarts y te diré el sabor de tu dona !

