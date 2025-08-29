Viernes, 29 de Agosto 2025

En México, las donas de edición especial han llegado este viernes 29 de agosto a todas las sucursales del país

A través de las redes sociales de Krispy Kreme México, la famosa cadena de cafetería compartió algunas fotografías de donas decoradas a la manera de cada una de las casas del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. IG / @krispykrememexico / @harrypotter

Debido al éxito que la saga de "Harry Potter" ha logrado en todo el mundo desde "La piedra filosofal" —y más aún con el estreno del mundo cinematográfico—, diversas marcas han aprovechado el fenómeno para elaborar y vender sus productos utilizando la imagen del mago más conocido a nivel internacional y su mundo mágico.

Entre los productos que se pueden encontrar con la marca "Harry Potter" se cuentan sudaderas, playeras, trajes, maquillaje, juguetes de colección, bloques de construcción, videojuegos y también alimentos.

En esta última categoría, la marca de donas y cafetería estadounidense, Krispy Kreme, es ahora otra de las multinacionales que se unen al mercadeo de productos con la imagen del mundo creado por J. K. Rowling.

¿Cuándo salen a la venta las donas Krispy Kreme de Harry Potter en México?

A través de las redes sociales de Krispy Kreme México (@krispykrememexico), la famosa cadena de cafetería dio a conocer desde hace días algunas fotografías de donas decoradas a la manera de cada una de las casas del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería —Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin—.

En Estados Unidos, el lanzamiento de las donas de edición limitada se llevó a cabo el 18 de agosto, mientras que en México, las donas han llegado este viernes 29 de agosto a todas las sucursales del país.

¿Cuáles son las presentaciones de las donas de Harry Potter?

A continuación, te compartimos el "mágico menú" especial que estará disponible en las tiendas Krispy Kreme desde este viernes y hasta el 9 de septiembre. ¡Dime tu casa en Hogwarts y te diré el sabor de tu dona!

 IG / @krispykrememexico
IG / @krispykrememexico
  IG / @krispykrememexico
IG / @krispykrememexico
  IG / @krispykrememexico
IG / @krispykrememexico
  IG / @krispykrememexico
IG / @krispykrememexico
 IG / @krispykrememexico 
IG / @krispykrememexico 

