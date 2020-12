Del café al horno

Neretta es de esos lugares que atrapan, enamoran y seducen. Nació como un lugar de paso para pedir un buen café y fue teniendo un crecimiento orgánico según su clientela iba demandando mayor atención. Era tan pequeño el lugar en un inicio que, no tienen ni estufa, solo un horno en el que cocinan todo y gracias a ello han obtenido platillos con un sello muy característico en todo lo que ofrecen. Tienen un horario de 08:00 a 21:00 horas y es que es difícil encontrar en la colonia Americana un local abierto antes de las 9:00 horas entre semana, y es uno de ellos es Neretta.

La mayoría de sus propuestas vienen en un sartencito de hierro, mismo que meten al horno y de ahí a tu mesa. Está padre, porque tarda en enfriarse y tu comida siempre tiene una buena temperatura y la presentación es muy agradable a la vista.

Para iniciar probé uovos al forno tocineta ($89 pesos), que son dos huevos estrellados (te ofrecen escoger el término que desees) enmarcados con un tocino, un poco mas grueso de los normal y con mucho sabor. Cuando llegó el plato no se presentaba dorado -como me gusta-, y titubeé si lo regresaba para que le dieran mayor término. Pero decidí comerlo tal y como llegó y para mi sorpresa pude disfrutar una textura diferente con un sabor muy bueno, ahumado ligero y una consistencia al dente. Tiene también un aceite infusionado con menta y ajo, es un platillo con mucho sabor.

Pan francés. ESPECIAL

Seguimos con uovos al forno canadiana ($96 pesos) son dos huevos estrellados sobre pan brioche y laminas de lomo canadiense de gran sabor, con una salsa de queso y un toque de romero, no se cual estaba mejor la verdad, ambos platillos son riquísimos. La salsa de queso está muy bien lograda, es ligera y perfumada con el romero.

También tuve la oportunidad de probar el pan francés ($79 pesos). Y creo que es el mejor que he probado en la ciudad. Es una longa muy gruesa de pan brioche (sí, de ese que hornean en Oh lalá) al que bañan con una ligera miel de agave, de sabor muy suave y no empalagosa, con un coulis , que es esta técnica de hacer un jugo consentrado, obtenido por machacar una fruta en una colador chino (normalmente), de frutos rojos con frutas y la fruta de los mismos. Está para abrir los codos y no compartirlo con nadie. Quedas ligado a él como cuando probaste el chocolate por primera vez en tu niñez

El café de Neretta es algo excepcional, ello mismo hacen pedido y reciben de Chiapas, Guerrero y Veracruz el café verde y lo mandan a tostar en un nivel medio, controlando ellos su sabor. Tienen una infinidad de bebidas con café. Probé el americano y el capuccino, ambos se volvieron favoritos. ¡Pruébalos!

¡Se feliz!

Ubicación de Neretta

Calle Bruselas #25, Col. Americana, Guadalajara.

Tel. 3324668516

@nerettacafe

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *