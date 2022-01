Cuando una cosa te lleva a la otra

Feliz año y ¡mucha, mucha salud! a cuidarnos. Esas historias que comienzan con un fin y acaban de otra manera, no mala claro, sino a veces una idea se come a la otra. Pues así inició Picchio (del italiano pájaro carpintero). Siendo un lugar para albergar y promocionar productos locales orgánicos y de preferencia hechos dentro de la colonia Americana, sin que esto fuera un must. Hasta transformase en Desayunador Pajarito.

Así, instalaron una pequeña tienda donde ofrecían un buen café y algunos bocadillos. Les fue ganando la gente que les demandaba espacio para sentarse y sugerían algunas cosas para comer.

El lugar una terraza con mucha vegetación y un local estrecho y largo. Ahora tienen tanta demanda los fines de semana que el local de un lado (Peter Brown), está disponible para albergar a más comensales.

De su carta me llamó la atención los diferentes tipos de chilaquiles. Tienen algunas otras cosas más, pero en realidad nada fuera de lo común que encontraríamos en otro lugar y por ello, y después de platicar con Flor que tan amablemente me atendió, nos inclinamos por 3 tipos de chilaquiles que llamaron mi atención. Como que tuvimos no muy buena comunicación y los trajo en lonche, pero en realidad tuvimos la oportunidad de probarlos en lonche y sin el pan también, por lo que la confusión mató a dos pájaros de un tiro.

Chilaquiles oaxaqueños, confeccionados con mole dulce con un dejo de picor, son más que buenos. Me encantaron, son únicos. Con totopos de tamaño regular a chicos (para mí el tamaño perfecto), bien bañado en su salsa y con una buena crema y queso cotija espolvoreado, y con ese birote del día que tiene una suavidad que no llega a lastimar la encía, acompañado de buenos frijoles y cebolla encurtida en casa. Simplemente deliciosos.

Chilaquiles de ceniza, se realizan con todos los ingredientes muy tatemados; tomatillo, ajo, cebolla y chile de árbol. Prácticamente carbonizados a fuego directo a la cual se le agrega una mezcla de chiles ahumados, tienen un extraordinario sabor original , de color muy pinto y de largo after taste.

Por último probé Chilaquiles de champiñón, se preparan con una base de crema, ajo y chile chipotle (que les recuerdo que no es más que, un jalapeño que ha sido secado en ahumador), una vez teniendo la salsa le añaden rebanadas de champiñón, su crema, queso y claro, acompañado de frijoles.

Todos sin duda son platillos originales y muy buenos. Regresaré a probar los yucatecos que son elaborados con pimiento amarillo y también tienen los tradicionales rojos y verdes.

Venden medias órdenes ($45 pesos), por lo que podrías confeccionar algunos divorciados a tu gusto. La orden completa vale $85 y los lonches $45. ¡Sé feliz!

ASISTE

Desayunador Pajarito

C. Morelos 1456, Ladrón de Guevara, Americana, 44160 Guadalajara, Jal.

Horario de servicio martes a sábado de 09:00 a 21:00 horas. Domingo cierra a las 14:30 horas.