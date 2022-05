Con sabor a México

Fue hace un par meses que Cantina El Desestrés abrió sus puertas, unos pasos delante de lo que fuera el Círculo Francés. Dentro, el bullicio y la buena vibra acompañan a los clientes en mesas de metal con logotipo de cervecería que son tan características de esos lugares. Con una barra grande y detrás su cocina, te reciben con un coctel sencillo de la casa (agua de horchata con un splash de vodka), mismo que agradecí y que casi me tomé de ‘hidalgo’, por el calor de aquel día.

El servicio es impecable y a la vez distante, lo que te permite tener una buena conversación con tus acompañantes con música de fondo y no una conversación de fondo.

Debo decir que no es un botanero de esos donde al pedir un trago te van sirviendo alguna botana como tacos y así. Aquí te ofrecen con tu trago cacahuates, salchichas preparadas y cueritos, que sí hacen paro, pero no ‘llenan el tanque’, por lo que ordené la carta, que es sencilla y acorde al lugar, por lo que me dispuse a pedir.

Inicié con unos tacos de chicharrón $45 (vienen 2), son chicharrón prensado con una salsita de tomate, al que se nota que dejaron el alma en su cocción, blandito, lleno de sabor, muy picadito, homogéneo y con hartas horas de olla.

Seguimos con unos de birria a la leña $45 (orden de 2), están fabulosos lo que sigue. Es de res y no deja ese sabor fuerte que otras birrias tienen. Te ofrecen consomé para chopear, si te gusta, muy clarificado.

La carne es muy limpia, sin ningún gordito y no es tan picada como el chicharrón, más bien son los trozos que sientes y que partes al morder. Fueron mis preferidos de la tarde.

Al final pude probar otro taco, este fue de suadero $45 (orden de dos) a diferencia de otros lugares, es muy picadito lo que hace que la carne se suavice, ya que el suadero debe tener una cocción muy larga para darle textura y no en todos los lugares les queda bien, la verdad. Su sabor es delicado y con muy buena textura, en todos casos las tortillas, que no son hechas insitu, son muy buenas y no parecen de tortillería, son un poco más gruesas y de menor tamaño, pero no chicas. Te ofrecen algunas salsas con diferente picor, todas con buen sabor.

Me parece muy valiente abrir un negocio en estos tiempos, y creo que le han dado al clavo, ya que la zona y el tipo de servicio que ofrecen caen como anillo al dedo. Perfecto para acudir y pasar un rato desenfadado, olvidar los murmullos urbanos y esta época de calores que promete ser sinigual.

¡Sé feliz!

ASISTE

Cantina El Desestrés