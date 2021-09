Con orgullo nacional

De la O cantina es un lugar para olvidarte que el mundo existe y disfrutar a los amigos. Un lugar sin pretensiones pero con una carta de cocteles enfocada en los tragos nacionales. Ellos lo nombran Guadalatiky, cocteles caribeños con destilados nacionales. Pero no pidas que mezclen un mezcal porque su compromiso con él es: nunca arruinar esos 20 años que tarda en llegar a una botella. Ahí solo se sirve el mezcal derecho.

Es de la misma familia de restaurantes de Pal Real, Caligari y La trompada y ya con 4 años atendiendo comensales, se ha vuelto un referente para ir por un trago y botanear con los amigos, su carta es más bien pequeña, pero sus sabores son geniales.

Yo fui en viernes con unos amigos y aquí les cuento mi paso por De la O cantina.

Para iniciar, un ponche de sandía con tequila blanco. Una delicia. Dulce sin ser empalagoso, de color rojo brillante, muy refrescante (les debo el precio). Para abrir el festín ordenamos una panela con chicharrón ($150) es una panela, algo oreada pero no totalmente, cortada en 10 triángulos a la que ponen un guisadito de chicharrón prensado, muy seco; es decir, no en salsa. Así de simple y bueno. La adornan con cebollita cambray partida y pasada por la plancha, un chile verde toreado, sal y limón. Es buenaza para abrir apetito con una buena tortilla azul de la que te ofrecen y su salsa martajada de tomatillo muy espesa.

Seguimos con un aguachile de camarón seco ($130), hecho de camarones secos grandes cortados en trozos, no es ese camarón que venden todo flacucho y salado, se nota una proveeduría detrás, los trozos son con mucha carnita y de un colorado que da gusto. El aguachile es preparado con la salsa martajada a la que le añaden más limón y más pimienta. Viene revuelto, como todo aguachile, con cebolla y pepino, y te ofrecen unas tostaditas que hacen sentir que no hay culpa alguna.

También probamos algunos de sus tacos. El de carnitas ($60) lo sirven con pico de gallo y solamente lo sirven de cachete, no es en realidad de carnitas como tal, ya que no tienen costilla o maciza, solo cachete. Con una buena embarrada de frijol como cama, el cachete y pico de gallo. Muy blandito y de muy buen sabor. Por último pedí, por tragón y antojado, el de chile relleno ($45), así tal cual, una buena porción de un buen chile capeado relleno de queso. En tortilla azul con una buena cama de arroz rojo bien logrado (no todos son buenos), un medio chile bañado con una salsita de tomate algo espesa y un poco de crema por debajo.

De la O es un lugar muy popular entre la diversidad de su clientela. Entre sus políticas está no vender refrescos, sólo jugos. Lo único que podremos encontrar con gas es agua mineral.

¡Sé feliz!

ASISTE

De la O Cantina

Horario de todos los días de 1:00 PM a 12:00 AM; cierran los martes. Teléfono: 33 2465 9094. En redes: @delao_gdl

Comida: 4

Lugar: 4

Ambiente: 4.5

