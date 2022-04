Con la receta original

Mucho se ha dicho y especulado sobre el verdadero secreto de un buen pescado zarandeado. Mi querido David de Tepic me comentó un día que únicamente llevaba Salsa Huichol y limón. Que esa era la verdadera receta. Y pues bien, Omar me lo confirmó, pero agregó que se deja fermentar en tambos por aproximadamente un mes para que quede con ese toque que tanto nos gusta.

Omar, como todos los buenos zarandeadores, es de Villa Juárez, ahí por Santiago Ixcuintla, Nayarit. De allí son restauranteros como El Pargo, aquella famosa Palapa del farallón que cerró hace unos años y El dorado, por mencionar algunos. Es decir; son de donde nació el zarandeado y por eso lo cocinan con maestría.

Inició hace 14 años en un puesto en Av. Aviación y 5 de mayo. Sin embargo cuando se amplió la avenida, buscó un lugar para reubicarse, y logró encontrar uno a unas cuadras. Cerca de Periférico, este lugar con amplio estacionamiento y muchas mesas para atender personalmente a todo los comensales que llegan y llegan.

Pescado zarandeado ($200 el 1/2 kilo) lo preparan con pargo, aunque también, si se lo piden lo pueden hacer con robalo. Es un verdadero manjar, llega con la humedad adecuada y sus doraditos en los bordes, que en silencio peleas con tu acompañante.

Lo acompañan con unas rodajas de jitomate, pepino y cebolla para que, con las tortillas recién hechas, grandes y pesadas, te “mates” armando el mejor de tus tacos en compañía de sus salsita verde de aguachile. Es el mejor pescado zarandeado que he probado.

Parece mentira pero, los tacos O’mar ($10) son una maravilla. Me recordó cuando llegaba a las hamacas del mayor en Tecomán y cerraba mi faena con unos buenos tacos a las brasas de frijol con queso, imperdibles. Pues les cuento que aquí están mejores y a tiro de piedra. Los hacen con frijol azufrado (así se llama este tipo de frijol) que trae directo de Nayarit y queso gouda, que después de haber hecho muchas pruebas, era el que no se derramaba y quedaba siempre amalgamado con esta leguminosa. Bien tronadores y con un dorado no uniforme, como lo da el grill. Uno no será suficiente, ya verás.

Los ostiones O’mar ($175), son zarandeados pero modifica un poco la receta, añade un poco de salsa inglesa, mantequilla, ajo y los pone a la leña, la orden es de 6 y llegan como a un término medio, ni muy cocidos ni crudos, conteniendo ese sabor a mar tan característico que tanto gusta en combinación con su salsa que los hace espectaculares.

Los camarones zarandeados ($200), los confeccionan con todo y cáscara, solo partiéndolos por el lomo, en vez de prepararlos en mariposa, como en otros lugares. Explica que de esa manera se impregna mejor el sabor y que la salsa se mete entre la cáscara y su carne, que hace que prevalezca más el gusto.

Zarandeados O’mar