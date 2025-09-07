Domingo, 07 de Septiembre 2025

Experto revela cómo hace daño consumir pescado empapelado en aluminio

El aluminio es un metal que, en exceso, puede acumularse en el organismo y relacionarse con problemas neurológicos

Por: Brenda Barragán

Comer pescado empapelado en aluminio de manera ocasional no causa daño, siempre que se mantenga una dieta equilibrada y se evite abusar de este método. CANVA

El pescado empapelado es una de las preparaciones más comunes en la cocina mexicana. Se trata de envolver el filete en papel aluminio junto con verduras, especias y limón para luego cocinarlo al vapor en el horno o en un sartén. Sin embargo, muchas personas se preguntan si este método es realmente seguro para la salud.

De acuerdo con especialistas en nutrición y toxicología, el uso de papel aluminio para cocinar no es peligroso si se emplea correctamente, aunque sí existen ciertos puntos a considerar. El aluminio es un metal que, en exceso, puede acumularse en el organismo y relacionarse con problemas neurológicos o enfermedades como el Alzheimer. No obstante, la cantidad que se transfiere a los alimentos durante la cocción es mínima y, en la mayoría de los casos, no representa un riesgo.

El doctor Miguel Ángel Roldán, experto en salud alimentaria, explica que la liberación de aluminio depende de varios factores:

  • Temperatura de cocción: a mayor calor, mayor posibilidad de que el metal se filtre.
  • Acidez de los alimentos: ingredientes como el jitomate, el limón o el vinagre pueden favorecer que pequeñas partículas de aluminio pasen al pescado.
  • Tiempo de exposición: mientras más tiempo esté el alimento en contacto con el papel, mayor será la transferencia.

Roldán recomienda que, si se desea reducir cualquier riesgo, se utilice papel encerado o papel para hornear como barrera entre el pescado y el aluminio, sobre todo cuando se usan cítricos o salsas ácidas. Otra alternativa es recurrir a recipientes de vidrio o acero inoxidable para cocinar al vapor.

