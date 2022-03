Azafata revela qué hacen si alguien muere a bordo; respuesta se vuelve viral

Por si el potencial riesgo que representan los viajes en avión no fuera materia suficiente para que muchos pasajeros aborden agobiados, la conversación que mantuvieron los conductores del podcast “Other People´s Lives” con una azafata desbloqueó un nuevo temor y cuya revelación se vuelve viral.

Fue en el episodio publicado el pasado 10 de marzo de 2022 que Joe Santagato y Greg Dybec, conductores de “Other People´s Lives”, una azafata fue entrevistada vía telefónica para responder algunas dudas inquietantes, entre las que estaba “¿qué ocurre si alguien muere durante un vuelo?”.

“Hoy conversaremos con una mujer que nos ha contactado, quien es una azafata y va a compartir sus alocadas experiencias en su trabajo”, advierte Greg al inicio del episodio en el que se aborda otra perspectiva de la acción a bordo de un avión.

La primera pregunta que le toca responder a la mujer, cuya identidad no fue revelada, es con relación al momento del abordaje por parte de los pasajeros: “¿Juzgas de inmediato a todos aquellos que están abordando?” y a la que responde sin dudar que sí “absolutamente”. No obstante compartió que la razón por la que este análisis es parte de su trabajo es debido a que es importante identificar el estado físico y de salud de los pasajeros y quienes podrían ayudar en caso de algún incidente a bordo. Incluso advierte que esta interacción les da información crucial sobre cada viajero.

"Tendrás un cadáver a lado tuyo hasta que aterricemos”

Tras ahondar en los motivos por los que la tripulación debe estar al pendiente de cada persona para identificar algún potencial altercado a bordo y poder reaccionar a tiempo, a la azafata se le indica que circulan comentarios sobre situaciones en las que personas mueren en pleno vuelo y si ha vivido alguna experiencia de este tipo. Su respuesta resultó reveladora para muchos.

“No somos profesionales médicos, por lo tanto no podemos declarar que una persona ha muerto”, señala y explica que en caso que esto ocurra y los pasajeros cuestionen “¿esta persona está muerta?” su respuesta debe ser “eso parece” y no les está permitido decir que una persona está muerta.

“Lo que más me asusta es que tenemos que acomodarlos en su lugar y reclinar sus asientos y colocar una manta que los cubra hasta el cuello; no podemos cubrir sus rostros”, revela; “Si se trata de un vuelo largo y la persona junto a ti sufre un ataque al corazón y que no podamos mover, tendrás un cadáver a lado tuyo hasta que aterricemos”.

La impresión de los conductores es innegable en este punto de la conversación, a lo que Joe expresa “Eso es espantoso. O sea, eso ha desbloqueado un nuevo temor en mí ahora” pues además de verse afectado por el riesgo de turbulencias pensar en esta posibilidad volverá más estresante viajar en avión.

“Tiene sentido, supongo”, expresa Dybec, quien asegura que pese a tratarse de una situación similar a la de la película “Un muerto… pero de risa (‘Weekend at Bernie´s’)”, la reacción del personal durante un vuelo debe ser encaminada a evitar que el pánico se propague entre pasajeros.

“Imagínense el pánico y el caos que eso (anunciar la muerte de un pasajero) causaría, ¿verdad?”, insiste la mujer en lo traumático que sería enfrentar una situación de ese tipo y recuerda el caso de una de sus amigas que tuvo que practicar RCP a un pasajero, sin embargo este falleció a bordo. “Ella se mantuvo alejada por un buen tiempo. La compañía en la que yo trabajo sí ofrece apoyo psicológico, pero sí te marca que haya alguien que tuvo que renunciar a su trabajo porque no podía subirse a un avión”.