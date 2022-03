Viral: Perrito se pierde en vuelo de Mérida a CDMX y aparece... ¡En Guadalajara!

El regreso de Jorge, originario de Mérida, de un viaje familiar se convirtió en un martirio cuando a su llegada a la CDMX su mascota “Lucas” no aparecía por ningún lado pese a haber documentado su viaje conforme a lo establecido por la aerolínea con la que viajaba; Lucas, sin embargo, había arribado a Guadalajara.

Fue el pasado 12 de marzo que Jorge Tuyub regresaba a la CDMX -en donde radica desde hace varios años- tras haber visitado, como cada año, a su familia en Mérida, cuando un error de la aerolínea tuvo lugar y terminó enviando a su perrito a una ciudad a cientos de kilómetros de distancia.

“Para que Lucas pueda viajar se tiene que cumplir con ciertos protocolos de salud (revisión médica, certificado médico, vacunas y desparasitación), además de pagar su vuelo, que en la aerolínea tiene un costo de $1,200 por viaje”, recuerda Jorge, quien había documentado a su mascota a las 12:00 del día en el Aeropuerto Internacional de Mérida antes de que el vuelo Y4 200 saliera con destino a la CDMX.

“El vuelo tuvo un retraso en su salida, además de media hora en su aterrizaje en la CDMX. Así que llegué a la CDMX a las 4:45 de la tarde, luego esperamos como una hora a que se nos entregaran las maletas en el mismo lugar donde se entregaría a Lucas. Estuve dos horas, las maletas ya habían sido entregadas y Lucas no llegaba”.

En medio de la angustia, Jorge no recibía respuestas claras por parte de la compañía, cuyo personal se limitaba a decir que estaban revisando el paradero de su perrito: “O sea, no tenían información sobre la ubicación y estado de Lucas, cosa que se me hace una negligencia debido a que se supone que se da un trato preferencial a las mascotas, o bien, debe haber un protocolo de vigilancia del equipaje documentado”, insiste.

Fue ante la falta de información que imperaba entre el personal que Jorge recurrió a las redes sociales para externar su molestia frente a la situación que finalmente llegó a las redes de la aerolínea para localizar a Lucas.

Denuncian que, horas después, Lucas fue entregado con las mismas cintas con la que fue documentado en Mérida. ESPECIAL

“Al no ver respuesta y empatía por parte del personal, fue que comencé a publicar en redes sociales (Facebook y Twitter), y pedí apoyo a conocidos, a fin de hacer ruido y obligar a la aerolínea a buscar a Lucas y darme información de él”, la cual llegaría a las 20:00 horas aproximadamente, en que le informaron que su mascota había sido localizada en la ciudad de Guadalajara.

La llegada aproximada de Lucas a la CDMX ocurrió a las 22:00 horas, no obstante, Jorge indica que el personal de la compañía también ignoró el llamado que hizo en cuanto se confirmó su localización, señalando que a su mascota no se le había proporcionado agua ni alimento pese a que se le informó incluso “que había salido a caminar”, pero los sellos que fueron colocados a la jaula no habían sido desprendidos desde Mérida.

“Me entregan a Lucas a las 11:00 p.m. con las mismas cintas con la que fue documentado en Mérida; es decir, el contenedor no se abrió, llega cansado, sediento y con ganas de ir al baño, la atención que se le dio fue nula”, lamenta.

Tras el incidente la aerolínea le ofreció una disculpa y un crédito para viajar en compensación, por lo que el pasajero alista una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por la serie de negligencias que cometieron en el traslado de la mascota y de quien estuvo separado más de diez horas.

“Esta vez me pasó a mí, tuve la suerte de tener el apoyo de las redes y meter presión, pero para ellos Lucas era una maleta, entonces, si regresaba o no daba igual, esa es la sensación que tuve todo ese tiempo”.

JM